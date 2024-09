Partnership Marketing setzt als Weiterentwicklung des traditionellen Affiliate Marketing auf langfristige, nachhaltige und hochwertige Partner:innenschaften – und kann genau das sein, was deine Strategie zum Erfolg führt.

Die Umsätze im Online-Handel stagnieren seit 2021, während der Wettbewerb um die Kund:innen härter wird. Jetzt gilt es, vor allem auf die effektivsten Marketing-Kanäle zu setzen. Obwohl satte 60 Prozent der Werbeausgaben in digitale Kanäle fließen und 92 Prozent der Marketer Affiliate Marketing als effektiv einstufen, bleibt diese Goldgrube oft ungenutzt: Gerade einmal 10 Prozent des Budgets werden hier investiert. Das Ergebnis? Klar verfehltes Potenzial. Doch es gibt einen Ausweg: Partnership Marketing.

Warum Affiliate nicht wirklich zieht

Affiliate Marketing wird häufig nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit betrieben, was verschiedene Ursachen haben kann. Unternehmen berichten von mangelndem Vertrauen in Publisher, negativen Erfahrungen in der Vergangenheit oder einer unzureichenden Priorisierung innerhalb der eigenen Marketing-Strategie. Das hat gleich mehrere Gründe:

Affiliate Marketing wird oftmals nur nebenbei von Assistent:innen oder Mediaagenturen ohne Erfahrung betreut, was zu ineffektiven Partner:innenprogrammen führt. Es besteht Unsicherheit bezüglich der Brand Safety und der langfristigen Wirkung von Affiliate-Marketing-Maßnahmen. Es fehlt häufig an einer klaren strategischen Ausrichtung, wodurch die Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung entfalten können. Marketing-Abteilungen fokussieren sich in vielen Fällen auf kurzfristige Transaktionen, anstatt nachhaltige und langfristige Kooperationen zu etablieren, die auf die Unternehmensziele einzahlen. Deswegen muss Affiliate Marketing sich zwangsläufig weiterentwickeln – und zwar zu Partnership Marketing.

Evolution: Von Affiliate zu Partnership

Die Evolution von Affiliate Marketing verläuft über die Zwischenstufe Partner Marketing hin zu Partnership Marketing. Der Begriff, der in den USA schon längst genutzt wird, um besonders intensive und effektive Affiliate-Kooperationen zu beschreiben, ist in Deutschland noch ganz neu.

Jede der drei Disziplinen bringt eine eigene Relevanz mit sich, dennoch gewinnt im Langzeit-Vergleich das Partnership Marketing. Wie unterscheiden sich die einzelnen Evolutionsstufen konkret?

Affiliate Marketing

Affiliate Marketing fokussiert das Verkaufen auf Provisionsbasis. Unternehmen bezahlen ihre Affiliates nur dann, wenn sie durch deren Werbung tatsächliche Verkäufe oder Leads erzielen. Es ist transaktionsorientiert und zielt auf schnelle, messbare Erfolge für das Unternehmen ab.

Partner Marketing

Partner Marketing geht über reine Transaktionen hinaus. Hier arbeiten Unternehmen mit Partner:innen taktisch zusammen, um gemeinsame Aktionen und Initiativen zu entwickeln. Es geht darum, gegenseitige Ziele – zumeist transaktionsbasiert – zu erreichen.

Partnership Marketing

Partnership Marketing ist die Königsdisziplin. Es geht um langfristige, strategische Kooperationen, bei denen beide Seiten intensiv zusammenarbeiten, um nachhaltige Erfolge zu erzielen. Statt nur kurzfristiger Gewinne stehen hier gemeinsame Werte und langfristige Ziele im Fokus. Die Kooperation wird gepflegt und der Gewinn für beide Seiten maximiert.

Oder, bildlich gesprochen: Affiliate Marketing ist wie alle Äpfel auf einer Fallobstwiese aufzulesen, egal, ob faul, matschig oder mit Wurm. Beim Partner Marketing sortieren wir hingegen schon mal vor und suchen uns die besseren Äpfel aus. Im Partnership Marketing werden gar keine Äpfel mehr aufgelesen: Wir stellen eine Leiter an den Baum, pflücken die reifsten Äpfel sorgfältig und kümmern uns intensiv um die, die noch einige Zeit zur Reife brauchen.

Was sind also die wesentlichen Vorteile des Partnership Marketing im Vergleich zum klassischen Affiliate Marketing?

Langfristige Beziehungen: Partnership Marketing fördert nachhaltige Beziehungen. Dies führt zu einer stabileren und vorhersehbareren Umsatzentwicklung. Höhere Effizienz: Durch die Fokussierung auf ausgewählte, seriöse Partner:innen werden Ressourcen effizienter genutzt. Das Vertrauen in diese reduziert das Risiko und erhöht die Erfolgsquote. Positive Markeneffekte: Partner:innenschaften mit vertrauenswürdigen und relevanten Partner:innen stärken die Markenwahrnehmung beider Seiten und erzeugen positive Assoziationen bei den Konsument:innen. Datengetriebenes Marketing: Partnership Marketing generiert umfangreiche Daten, die wertvolle Einblicke in das Kund:innenverhalten bieten und zur kontinuierlichen Optimierung genutzt werden sollten.

Die Vorzüge von Partnership Marketing liegen auf der Hand. Um sie allerdings auch ausnutzen zu können, müssen Affiliate-affine Unternehmen einige Voraussetzungen mitbringen.

Dann ist Partnership Marketing sinnvoll

Um erfolgreich Partnership Marketing zu betreiben, sind einige grundlegende Voraussetzungen zu erfüllen, die jedoch nur geringe Einstiegshürden darstellen.

Starke Marke

Eine starke Marke in der jeweiligen Zielgruppe ist entscheidend, da sie Vertrauen schafft und die Konversion von Nachfrage in Verkäufe erleichtert. Eine vertrauenswürdige Marke erhöht die Bereitschaft der Partner:innen zur Zusammenarbeit und steigert die Erfolgschancen.

Wettbewerbsfähige Preise

Produkte sollten nicht unbedingt billig, aber stark im Wettbewerb positioniert sein. Ein Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zum Wettbewerb ist essenziell, um sowohl Partner:innen als auch Endkund:innen zu überzeugen.

Marktübereinstimmung

Es ist wichtig, dass die Zielgruppe des Unternehmens auf die angebotenen Produkte anspricht. Ein gutes Markt-Match stellt sicher, dass die Produkte bei den richtigen Konsument:innen Anklang finden, was die Effektivität der Kooperationen erhöht.

Shop Performance

Die Leistung des Online Shops muss überzeugen, der generierte Traffic sollte auch konvertieren. Kurz gesagt: Die Besucher:innen müssen kaufen. Eine hohe Konversionsrate ist entscheidend für den Erfolg im Partnership Marketing.

Diese Voraussetzungen sind verhältnismäßig leicht zu erfüllen und auch für andere Marketing-Kanäle elementar wichtig, was die Einstiegshürden für Partnership Marketing gering hält und den Weg für nachhaltige und erfolgreiche Kooperationen ebnet.

Best Practices für die Umsetzung von Partnership Marketing

Eine erfolgreiche Implementierung von Partnership Marketing erfordert die Auswahl der richtigen Partner:innen. Qualität sollte stets vor Quantität stehen. Es ist entscheidend, Partner:innen zu wählen, die zur Marke passen und ähnliche Zielgruppen ansprechen. Langfristige Erfolge werden durch die Zusammenarbeit mit den besten und seriösesten Partner:innen erzielt, die intensiv betreut werden. Ein spezialisiertes Inhouse Team oder besser eine professionelle Agentur sollte das Partner:innenprogramm betreuen, um sicherzustellen, dass alle Aktivitäten professionell und zielgerichtet ausgeführt werden. Regelmäßige und detaillierte Kommunikation sowie transparente Reporting-Prozesse schaffen Vertrauen und ermöglichen es, Erfolge und Misserfolge schnell zu identifizieren und entsprechend zu reagieren.

Die umfangreichen Daten, die durch Partnership Marketing generiert werden, sollten integriert und zur Optimierung genutzt werden. Wir wissen heute, dass mitunter über eine Million Datenpunkte pro Partner:innenprogramm pro Tag gesammelt werden können. Diese Daten bieten tiefere Einblicke in das Kund:innenverhalten und ermöglichen eine kontinuierliche Anpassung der Marketing-Strategien. Auch technische Hürden sind kaum noch existent, die Integration von Tracking-Pixeln und die Bereitstellung von Werbemitteln ist für jeden möglich. Eine starke Marke und wettbewerbsfähige Produkte sind dabei grundlegende Voraussetzungen. Was hilft Unternehmen sonst noch bei der Umsetzung?

Tipps zur erfolgreichen Umsetzung einer Partnership-Strategie

Einige praktische Tipps zur erfolgreichen Umsetzung von Partnership Marketing umfassen das Setzen klarer Ziele, die regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Performance ihrer Partner:innenschaften sowie die Investition in Beziehungen. Klare Ziele, die regelmäßig mit den Partner:innen kommuniziert werden, helfen dabei, gemeinsam auf Kurs zu bleiben. Die Performance der Partner:innenschaften sollte regelmäßig überprüft und die Strategien auf Basis neuer Informationen (wie zum Beispiel Daten) bei Bedarf angepasst werden. Dabei sollten sich beide Parteien stets bewusst machen, dass langfristige Erfolge kontinuierliche Anstrengungen und Engagement erfordern.

Fazit

Eine ineffiziente Affiliate-Strategie kann Unternehmen bremsen, aber durch die Evolution hin zum Partnership Marketing verändern sich die Parameter. Statt kurzlebiger Deals setzen Marketer dann nämlich auf langanhaltende, strategische Kooperationen. Mit den richtigen Partner:innen an Bord steigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Markenwahrnehmung. Vertrauen und Qualität stehen im Mittelpunkt, und das zahlt sich aus: Stabilere Umsätze, tiefere Einblicke ins Kund:innenverhalten und kontinuierliche Optimierungen. Einfach gesagt: Wer auf Partnership Marketing setzt, pflückt die besten Früchte und erntet langfristigen Erfolg.