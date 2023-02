Welche neuen Potentiale bietet das Affiliate Marketing 2023, wie gestalte ich meine Affiliate-Programme attraktiv und wie plane ich eine erfolgreiche Promotion? Antworten auf diese und weitere Fragen erhältst du am 28. Februar von renommierten Expert:innen beim Digital Bash – Affiliate Marketing.

Nutzt du schon die Vorteile des Affiliate Marketings für dein Unternehmen? Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Denn Affiliate Marketing ist eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit, die Reichweite deiner Marke und deiner Produkte auf nationaler und internationaler Ebene zu erhöhen! Wenn du noch mehr über die Verzüge und Möglichkeiten erfahren möchten und nach Insights und Tipps zu dieser Marketing-Disziplin suchst, solltest du nicht den Digital Bash – Affiliate Marketing verpassen. Am 28. Feburar kannst du die spannenden Vorträge unserer Speaker ab 9:00 Uhr verfolgen. So bekommst du den ganzen Vormittag lang gebündeltes Know-how, das dir dabei helfen kann, dein Affiliate Marketing zukünftig noch effektiver einzusetzen.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 28. Februar keine Zeit? Kein Problem! Lass dir diese einzigartige Gelegenheit nicht entgehen und sichere dir mit deiner Anmeldung die Aufzeichnungen des Events.

Deine Expert:innen beim Digital Bash – Affiliate Marketing

Daniel Nickel von OnlineMarketing.de leitet das Event ein, ehe Alexander Hollstein, Inhaber der Affiliate-Agentur ONLYONEWAY, in seinem Vortrag verrät, was du bei deinem Partnerprogramm beachten solltest. Zusätzlich erfährst du von Alexander, wie du dein Programm mittels eines Frühjahrsputzes prüfen kannst und es immer auf dem neuesten Stand hältst. Mithilfe seiner Tipps wird dein Programm garantiert ein Stückchen attraktiver für potenzielle Partner:innen.

Im nächsten Slot gibt dir Detmar Eggers, Team Lead Affiliate bei ad agents, Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Promotion-Planung. Weihnachten und Black Friday sind zwar schon vorbei, aber Ostern steht schon in den Startlöchern. Wie die anderen Feiertage, können auch die Feiertage rund im Ostern in Form einer Affiliate-Kampagne bespielt werden. Von der Zieldefinition, der Auswahl passender Publisher bis hin zur laufenden Kampagne gibt es viel zu beachten. Detmar gibt dir seine Tipps an die Hand.

Anschließend thematisiert Felix Schmidt, Country Manager DACH bei impact.com, das Imageproblem vom Affiliate-Marketing. Affiliate Marketing wird oft missverstanden, denn es handelt sich hierbei nicht, wie häufig angenommen, um einen Marketing-Kanal. Dieses Missverständnis erschwert die Relevanz der Disziplin unter den Entscheider:innen in Marketing Teams. Felix zeigt dir, wie es zu dieser Wahrnehmung gekommen ist und wie die Konsequenzen für Affiliate Marketing aussehen, aber vor allem geht es in seinen Ausführungen um die Veränderungen, die die Szene dringend braucht.

Last but not least folgt eine spannende Paneldiskussion mit dem Titel „Affiliate Marketing 2023 – Trends in Zeiten von Inflation und Rezession“ moderiert von Markus Kellermann, dem Geschäftsführer der Online Marketing Agentur xpose360. Zusammen mit Thomas Punzel von der Global Savings Group, Anna Babajeva von Next Level Affiliate Marketing, Sabrina Ott von Douglas und Christopher Kraus von belboon sprechen sie unter anderem über das Image der Affiliate-Branche, die Affiliate-Umsatzentwicklungen in 2022 und 2023, Herausforderungen der Branche im Bereich Leistungsmessung, neue Provisionsarten und Publisher-Modelle.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Affiliate Marketing

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH 9:10 – 09:40 Uhr: Frühjahrsputz im Partnerprogramm

Alexander Hollstein | Inhaber | ONLYONEWAY

Alexander Hollstein | Inhaber | ONLYONEWAY 09:45 – 10:15 Uhr: Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Promotion-Planung

Detmar Eggers | Team Lead Affiliate | ad agents GmbH

Detmar Eggers | Team Lead Affiliate | ad agents GmbH 10:20 – 10:50 Uhr: Affiliate ist kein Marketing-Kanal

Felix Schmidt | Country Manager DACH | impact.com

Felix Schmidt | Country Manager DACH | impact.com 10:55 – 11:40 Uhr: Paneldiskussion: Affiliate Marketing 2023 – Trends in Zeiten von Inflation und Rezession

Markus Kellermann | Geschäftsführer | xpose360

Thomas Punzel | Head of Key Account Management | Global Savings Group

Anna Babajeva | Senior Affiliate Marketing Manager | Next Level Affiliate Marketing

Sabrina Ott | Affiliate Marketing Manager | Douglas

Christopher Kraus | Affiliate Marketing Manager | belboon

Markus Kellermann | Geschäftsführer | xpose360 Thomas Punzel | Head of Key Account Management | Global Savings Group Anna Babajeva | Senior Affiliate Marketing Manager | Next Level Affiliate Marketing Sabrina Ott | Affiliate Marketing Manager | Douglas Christopher Kraus | Affiliate Marketing Manager | belboon 11:40 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Affiliate Marketing von OnlineMarketing.de.