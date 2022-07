Du möchtest wissen, wie du ganz ohne großen Zeit- und Kostenaufwand Video Content für TikTok, Instagram und Co. erstellen kannst? Dann solltest du dir das Webinar von PlayPlay am 27. Juli nicht entgehen lassen. [Anzeige]

Video Content boomt schon lange – und es ist kein Ende in Sicht. Auf Facebook machen Videos mittlerweile über 50 Prozent der Nutzungszeit aus, und auf Instagram könnten Reels im Erstellen-Bereich bald an erster Stelle stehen. Nicht nur die Generation Z ist am besten mit Videoinhalten zu erreichen – der Weg ins Herz zahlreicher User führt über Video Content. Es ist daher wichtiger denn je, auch als Unternehmen das Format Video auf Social Media nicht zu vernachlässigen. Die Produktion muss dabei nicht einmal kosten- und zeitaufwendig sein. Im Webinar „In 5 Schritten zum perfekten Social Media Video“ von PlayPlay am 27. Juli erfährst du ab 10 Uhr, wie Brands und Unternehmen in fünf einfachen Schritten hochwertige Videos produzieren können. Melde dich jetzt kostenlos an und freue dich auf wertvolle Experten-Insights.

Von wegen teuer und komplex: Videoproduktion leicht gemacht

Die Videoproduktion hat den Ruf, für Unerfahrene teuer, komplex und zeitaufwendig zu sein. Doch entspricht diese Annahme wirklich der Realität? Patrick Hollenbeck, Head of Marketing DACH bei PlayPlay, sagt: „Nein!“ Im Webinar am 27. Juli zeigt er dir, wie Unternehmen in fünf einfachen Schritten hochwertige und zielgruppengerechte Videos produzieren können. Hierzu werden weder große Inhouse-Teams noch externer Support benötigt. Egal, ob du Video Content für Instagram, TikTok, YouTube oder LinkedIn produzieren willst: Im Webinar erfährst du alles, was du zur Videoproduktion für Social Media wissen musst. Lasse dir die Insights nicht entgehen und melde dich jetzt kostenfrei an.

