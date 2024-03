Aus der Masse an Kanälen und Tools die passenden für dein E-Commerce auswählen? Mit dem Digital Bash – E-Commerce am 20. März ist das ganz einfach.

Zugegeben – verkaufen ist nur einfach, wenn man den passenden Weg für sich, das Produkt und die entsprechende Zielgruppe herausgefunden hat. Die gute Nachricht lautet: Es gibt mehr Mittel und Nischen denn je: Wo früher Tupper Partys und Mundpropaganda das Kommzerspektrum mitbestimmt haben, wartet nun eine Bandbreite an vielschichtigen Medien und Tools auf dich. Neugierig? Dann sichere dir dein Ticket für den Digital Bash – E-Commerce am 20. März 2024. Event-Beginn ist um 9 Uhr. Melde dich heute noch kostenlos an und bring deine E-Commerce-Kenntnisse auf das nächste Level.

Du hast an diesem Tag keine Zeit? Melde dich trotzdem an, denn mit dem kostenlosen Ticket sicherst du dir automatisch den Zugang zur nachträglichen Aufzeichnung sowie den Speaker Slides

Das erwartet dich beim E-Commerce-Event

Wusstest du, dass bei Paul Hewitt jeder fünfte Euro durch E-Mail Marketing generiert wird? Thomas Grabner, Founder & CEO von MAILODY, erklärt dir, wie der Fokus auf Bestandskund:innen und die Verknüpfung von Akquisition und Retention den E-Mail-Umsatz verdoppeln konnte. Bereit, aus den über 30 Leadgen-Aktionen und dem Erfolg in der Kund:innenbindung von Paul Hewitt für dein Business zu lernen?

Du willst bis 2025 digitale Barrierefreiheit in Websites und Apps umsetzen – und dir so einen Vorteil im Wettbewerb sichern? Dann bist du bei Tabea Bonus von ]init[ und Oliver Heyden von CoreMedia genau richtig. Anlässlich des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes, welches Mitte nächsten Jahres in Kraft treten wird, gibt es einige Änderungen, die du bereits heute vornehmen kannst. Damit wirst du zum Eraly Adopter in deiner Branche.

Niels Wilke zeigt dir, wie du die User Experience optimieren und Klicks in loyale Kund:innen umwandeln kannst. Als Enterprise Account Executive bei Mouseflow weiß er genau, wie du herausfinden kannst, wo Website User Schwierigkeiten haben. Mit dem Einsatz von Behaviour Analytics lernst du erfolgreichere Entscheidungen zu treffen, die auf Fakten und nicht auf Vermutungen basieren.

Von Benjamin Proebster, Senior Account Executive bei OneTrust, erfährst du, warum genau die Einwilligung für Vertrauen und Datenschutz so essentiell ist. Lerne, wie du zweckgebundene Einwilligungen, Marketing-Präferenzen und Identifikatoren von der Erfassung bis zur Aktivierung erfassen, verwalten und durchsetzen kannst. Reduziere Datensilos, erweitere deine marktfähige Datenbank und setze damit den Standard für datenschutzfreundliches Marketing.

Texte mit KI, aber 100 Prozent halluzinationsfrei automatisieren? Einfacher als gedacht! Denn in Daniel Niedermayers Talk erfährst du, wie KI im E-Commerce die Automatisierung von Produktbeschreibungen, Produkt-FAQs, die Datenanreicherung und sogar deine E-Mail-Automatisierung vorantreibt. Damit sicherst du dir signifikante Zeitersparnisse und einige weitere Vorteile, präsentiert vom CSO von Restresco.

Deine Agenda für den Digital Bash – E-Commerce

9:00 – 9:10 Uhr: Opening

Natascha Ehlers | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 9:40 Uhr: Jeder 5te EUR durch E-Mail Marketing bei Paul Hewitt

Thomas Grabner | Founder & CEO | MAILODY

Thomas Grabner | Founder & CEO | MAILODY

9:45 – 10:15 Uhr: Don't miss out! Wie du bis 2025 digitale Barrierefreiheit in Websites und Apps umsetzt – und dir so einen Vorteil im Wettbewerb sicherst

Tabea Bonus | UX Team Manager | ]init[

Oliver Heyden | Head of Solution Architects EMEA | CoreMedia

Tabea Bonus | UX Team Manager | ]init[

Oliver Heyden | Head of Solution Architects EMEA | CoreMedia

10:20 – 10:50 Uhr: Von Einblicken zu Einnahmen – Behaviour Analytics für E-Commerce-Spezialist:innen

Niels Wilke | Enterprise Account Executive | Mouseflow

Niels Wilke | Enterprise Account Executive | Mouseflow

10:55 – 11:25: Honoring Consent throughout the Data Lifecycle – geht das?

Benjamin Proebster | Senior Accountant | Executive OneTrust

Benjamin Proebster | Senior Accountant | Executive OneTrust

11:30 – 12:00 Uhr: Gib Halluzinationen keine Chance! Wie du deine Texte mit KI, aber 100 % halluzinationsfrei automatisierst

Daniel Niedermayer | CSO | Retresco

Daniel Niedermayer | CSO | Retresco

12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Natascha Ehlers | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Da die Zahl der Tickets limitiert ist, raten wir dir, dich so schnell wie möglich anzumelden. Sichere dir also am besten jetzt noch deinen Zugang, um keine Tipps und Insights zu verpassen. Wir sehen uns dann am 20. März beim Digital Bash – E-Commerce von OnlineMarketing.de.