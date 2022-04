Mit welchen Tools können Vertriebsabläufe optimiert werden? Und wie verstehe ich, was Vertriebler:innen wirklich brauchen? Diese und andere Fragen beantworten dir unsere Expert:innen beim Digital Bash – Vertriebssoftware. Melde dich jetzt kostenlos an.

Mehr Leads, mehr Sales, mehr Umsatz: Wir beschäftigen uns einen Vormittag lang mit der Optimierung deines Business. Am 26. April ab 9:30 Uhr haben wir uns für den Digital Bash – Vertriebssoftware fünf Experten eingeladen, die dir zeigen, wie du Software Tools gewinnbringend für dich einsetzt. Sie helfen dir mit dem Wissen, das sie während ihrer Sessions teilen, dabei zu verstehen, was deine Kund:innen wollen. Außerdem erfährst du, wie du deine Customer am besten unterstützt, sodass dein Unternehmen am Ende mehr Sales verbuchen kann.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker

„Mein liebster Satz, ist Umsatz“: Wenn du der Aussage von Robby Hornig von i2x GmbH zustimmen kannst, ist sein Vortrag genau das Richtige für dich. Nach einer Einleitung von Natascha Ehlers von OnlineMarketing.de beginnt er damit, zu erläutern, wie KI-gestützte Sprachassistent:innen zu besseren Gesprächen mit Kund:innen und damit zu mehr Umsatz verhelfen.

Denkst du, deine Vertriebler:innen erzählen dir alles? In dieser Session erfährst du fünf Dinge, die sie dir nicht erzählen und weshalb deine Umsatzziele deswegen in Gefahr sind. Anschließend erhältst du von Edhem Jahic und Stefan Berger von Xactly direkt Lösungsansätze, wie du dank Plattform- und KI-gestützter-Technologien diese Risiken vermeiden und deinen Umsatz vorhersehbar, profitabel und widerstandsfähig steigern kannst.

Frank Panser von TecArt liefert für den nächsten Programmpunkt einen Vortrag zum Thema „Mehr Leads ohne Traffic-Steigerung“. Er erklärt, wie du die Customer Journey gestalten kannst, so dass sie sich positiv auf deine Umsätze auswirkt.

Hast du schon einmal von SMarketing gehört? Gregor Hufenreuter von Hubspot beleuchtet dieses Buzzword in seinem gleichnamigen Vortrag. Er erklärt, was SMarketing ist, ob es für dich sinnvoll ist und wenn ja, wie du es umsetzt.

Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening: Digital Bash – Vertriebssoftware

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash 9:40 – 10:10 Uhr: „Mein liebster Satz, ist Umsatz“ – Der i2x Sprachassistent sorgt genau dafür!

Robby Hornig | Director of Sales | i2x GmbH

Robby Hornig | Director of Sales | i2x GmbH 10:15 – 10:45: 5 Dinge, die deine Vertriebler dir nicht sagen oder warum nur integrierte Sales-Lösungen dich und dein Unternehmen nach vorne bringen!

Edhem Jahic | Commercial Account Executive, DACH | Xactly; Stefan Berger | Enterprise Account Executive, DACH | Xactly

Edhem Jahic | Commercial Account Executive, DACH | Xactly; Stefan Berger | Enterprise Account Executive, DACH | Xactly 10:50 – 11:20 Uhr: Mehr Leads ohne Trafficsteigerung

Frank Panser | Head of Marketing | TecArt GmbH

Frank Panser | Head of Marketing | TecArt GmbH 11:25 – 11:55 Uhr: SMarketing

Gregor Hufenreuter | Senior Director Sales DACH | Hubspot

Gregor Hufenreuter | Senior Director Sales DACH | Hubspot 12 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund um Vertriebssoftware mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit dem Digital Bash – Vertriebssoftware von OnlineMarketing.de.