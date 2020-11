Bei unserer zweitägigen Sonderausgabe des Digital Bash kommt am 24. und 25. November im Rahmen einer digitalen d3con Experience die gesamte Programmatic-Branche zusammen. Sei dabei und mach dein daten- und tech-basiertes Marketing fit für neue Kampagnen.

Das Ende des Marketing über Third Party Cookies und die Frage nach innovativen Alternativen beschäftigt die Marketing-Szene genauso wie die stetige Suche nach Lösungen für die Skalierbarkeit von Kampagnen zum Beispiel im Influencer Marketing. Diese Themen sind nur die Spitze des Eisbergs, auf den Teilnehmende bei The Digital Bash – Programmatic Advertising stoßen werden. Bei der Spezialausgabe in Kooperation mit der d3con – der größten Programmatic-Fachmesse der Welt – wird ebenfalls thematisiert, wie es um Data Driven Marketing und die digitale „Sicherheits“-Lage der Nation steht, auf welche Weise mit Programmatic Out of Home Advertising flexible Reichweite aufgebaut werden kann, wie Werbetreibende vor Ad Fraud geschützt werden können oder warum kuratierte Marktplätze die Zukunft im Werbe-Ökosystem sein könnten. Auch das populäre CMO Panel wird nicht fehlen.

Sei am 24. und 25. November jeweils ab 9 Uhr für den Vormittag dabei und erfahre in detaillierten Vorträgen, wie es um den Status quo der Programmatic-Branche bestellt ist, welche Herausforderungen und Potentiale sie derzeit bereithält und wie du selbst zukunftsorientiert erfolgreiches Marketing betreiben kannst. Melde dich jetzt kostenlos zu The Digital Bash – Programmatic Marketing an und sichere dir auch die Aufzeichnung des Events. Dabei sein kannst du ganz bequem von zuhause aus – mit dem Device deiner Wahl.