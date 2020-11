Ohne die richtigen Tools läuft gar nichts: Erfahre beim The Digital Bash - Marketing Tools, wie du deine Marketingstrategie mit den richtigen Hilfsmitteln optimieren kannst. Vier erfahrene Speaker bieten dir erstklassige Insights.

Von Customer Experience Management über E-Mail Marketing bis hin zu Künstlicher Intelligenz: Beim The Digital Bash – Marketing Tools lernst du alles über die wichtigsten Werkzeuge, die deinem Marketing auf effektive und moderne Art auf die Sprünge helfen. Mit wertvollen Insights von erfahrenen Speakern der Branche wirst du nach dem Event bestens gerüstet sein und kannst mit voller Power durchstarten. Lerne in vier ausgefeilten Vorträgen, wie du mit dem Prozess des Experience Managements den ROI deines Unternehmens steigern kannst, warum eine durchdachte E-Mail-Signatur ein starker Marketing-Kanal sein kann, wie die Hilfe von KI Zeit für die wichtigen Dinge schafft und welche E-Mail Marketing Tools zu einer langfristigen Kundenbindung verhelfen können.

So viel geballtes Wissen an einem Vormittag – das solltest du nicht verpassen! Trage dir also am besten jetzt schon einmal das kostenlose Event am Donnerstag, den 12. November ab 9 Uhr in deinen Kalender ein. Du kannst von überall aus teilnehmen. Auch, wenn du keine Zeit hast, lohnt sich die Anmeldung: Im Anschluss lassen wir dir eine Aufzeichnung des Events zukommen. Sei dabei und melde dich jetzt kostenlos zum The Digital Bash – Marketing Tools am 12. November an.

Jetzt kostenlos Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Unsere Speaker beim The Digital Bash – Marketing Tools

Den Anfang macht Martin Meyer-Gossner von Qualtrics. Er erklärt in seinem Vortrag, wieso das Thema Customer Experience in einer Zeit des sprunghaften Kaufverhaltens und konstanten Wettbewerbsdrucks immer wichtiger wird. Mit dem Experience Management (XM) als Marketing Booster stellt er ein Konzept vor, welches es dir ermöglicht, den ROI zu steigern sowie deine Kampagnenziele zu erreichen.

E-Mail ist der meistgenutzte Kommunikationskanal im B2B-Marketing. Wie du diesen am effektivsten für ein modernes Marketing nutzen kannst, erklärt Tao Bauer von Mailtastic. In seinem Vortrag geht er auf die wichtigsten Aspekte ein – von einheitlichen Signaturen über automatisierte Werbeinformationen bis hin zu Zielgruppen-Analysen und Klick-Benachrichtigungen für Sales.

Im Anschluss folgt ein Vortrag von Norman Wahnschaff von Mapp Digital über eines der wohl wichtigsten Marketing Tools unserer Zeit: Künstliche Intelligenz. Er erklärt, wie du mithilfe von KI mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge schaffen kannst, indem bestimmte Aufgaben der KI überlassen werden.

Den Abschluss macht Maja Schneider von Sendinblue. Sie erklärt in ihrem Vortrag, wie du mithilfe von E-Mail Marketing Tools eine langfristige Kundenbindung aufbauen kannst, und gibt Einblicke in ihre Erfahrungen und Expertenwissen.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – Marketing Tools – 2020

Marc Stahlmann| CEO & Founder | OnlineMarketing.de

9:10 – 09:40 Uhr: Wie Customer Experience den ROI Ihres Marketings erhöht

Martin Meyer-Gossner | CX Strategist | Qualtrics

Martin Meyer-Gossner | CX Strategist | Qualtrics

09:45 – 10:15: Ungeliebt, ungenutzt, unterschätzt: Verwandeln Sie Ihre E-Mail-Signaturen in einen starken Marketingkanal

Tao Bauer| Gründer & Geschäftsführer | Mailtastic

Tao Bauer| Gründer & Geschäftsführer | Mailtastic

10:20 – 10:50 Uhr: Endlich Zeit für die wichtigen Themen! Wie KI unser Leben im Marketing einfacher machen kann

Norman Wahnschaff | Director Data Science | Mapp Digital

Norman Wahnschaff | Director Data Science | Mapp Digital

10:55 – 11:25 Uhr: Bis dass der Unsubscribe uns scheidet: E-Mail Marketing Tools zur langfristigen Kundenbindung

Maja Schneider | Brand Manager DACH | Sendinblue

Ab 11:30 Uhr: Abschluss

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann | CEO & Founder | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir also jetzt so schnell wie möglich einen Zugang, um die wertvollen Vorträge über die wichtigsten Marketing Tools für dein Unternehmen nicht zu verpassen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash – Marketing Tools von OnlineMarketing.de.

