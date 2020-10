Potentiale im lokalen Marketing nutzen und das eigene Unternehmen voranbringen - nur wie? In unserer Web-Konferenzreihe The Digital Bash liefern Experten der Branche dir hilfreiche Tipps für deine Strategie.

Die Coronapandemie hat die Relevanz von lokalem Marketing stark erhöht. Denn während Online-Riesen wie Amazon Rekordumsätze eingefahren haben, kämpfte besonders der Mittelstand ums Überleben. Dabei liegen gerade im lokalen Marketing Potentiale, die oft nicht vollständig ausgeschöpft werden. In unserer Web-Konferenzreihe The Digital Bash teilen Experten ihre Tipps und Tricks, um dich auf den neuesten Stand zu bringen. In der kommenden Ausgabe geht es um Local SEO, die Verbindung des Online- und Offline-Geschäfts, Omnichannel Marketing und die Strategiefindung für die verschiedenen Kanäle.

Du möchtest dein Marketing vorantreiben und alle Möglichkeiten nutzen, um dein Unternehmen aufs nächste Level zu heben? Dann melde dich jetzt kostenfrei für unseren The Digital Bash – Local Marketing am Donnerstag, den 15. Oktober um 9 Uhr an.

Die Speaker

Thiemo Hartmann von der web-netz GmbH ist Experte für Local SEO und erklärt den Teilnehmenden, wie die eigene SEO-Strategie zielgerichtet ausgerichtet werden kann, um bei Google möglichst gut auffindbar zu sein.

Wie bekommt man Kundschaft ins eigene Geschäft? Marco Siegel von IONOS stellt vor, wie der Spagat zwischen Online und Offline ohne großen Aufwand gelingt. Denn lokal ausgerichtetes Online Marketing ist perfekt geeignet, um das Ladengeschäft vor Ort richtig zu positionieren.

In dem dritten Vortrag teilt Matthias Postel von iCompetence sein Wissen. Unternehmen, die auf lokales Marketing setzen, unterschätzen oft die Möglichkeiten von Daten und Kanälen. Deswegen fordert er dazu auf, über den lokalen Tellerrand zu schauen und auf Omnichannel zu setzen. Wie, erklärt er beim The Digital Bash.

Auch Maximilian Balbach von der crossvertise GmbH setzt auf die richtige Kombination von Offline- und Online-Kanälen. Er zeigt in seinem Vortrag auf, wie man als einzelnes Unternehmen, aber auch als Marke einen sinnvollen Mediamix entwickelt und eine Kampagne lokal aussteuert.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – Local Marketing

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

9:10 – 9:40 Uhr: Local SEO: Strategie, Maßnahmen und Erfolg

Thiemo Hartmann, SEO Manager, web-netz GmbH

Thiemo Hartmann, SEO Manager, web-netz GmbH

9:45 – 10:15: Das Ladengeschäft ist tot – lang lebe das Ladengeschäft

Marco Siegel, Senior Product Manager Online Marketing, IONOS

Marco Siegel, Senior Product Manager Online Marketing, IONOS

10:20 – 10:50 Uhr: Der Tellerrand ist nicht genug – Local Marketing braucht Omnichannel

Matthias Postel, Gründer und CEO, iCompetence

Matthias Postel, Gründer und CEO, iCompetence

10:55 – 11:25 Uhr: Lokales Marketing crossmedial – Buchungsportale ermöglichen Händlern Zugang zu allen Kanälen

Maximilian Balbach, Geschäftsführer, crossvertise GmbH

Maximilian Balbach, Geschäftsführer, crossvertise GmbH

11:25 – 11:30 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann, CEO & Founder, OnlineMarketing.de

Die Teilnehmerzahl ist auf 2.500 begrenzt.

