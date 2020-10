Unsere Speaker bei The Digital Bash – Affiliate Marketing

Business Development Managerin Natascha Ehlers von OnlineMarketing.de führt dieses Mal die Teilnehmenden durch ein prallgefülltes Programm. Den ersten Vortrag liefert Carolin Peters, ihres Zeichens Head of Affiliate and Cooperations bei der G+J Medien GmbH. Sie wird darstellen, wie Affiliate Marketing bei bekannten großen Seiten wie Gala.de, Brigitte.de und Stern.de erfolgreich funktioniert.

Anschließend erklärt Christian Kleinsorge von der Ingenious Technologies AG, warum es auf die richtige Kombination von Private- und Public-Netzwerken ankommt. Er beleuchtet das aktuelle Geschehen am Markt und gibt Hintergründe preis, weshalb sich immer mehr große Merchants und Advertiser für eine Kombination aus Public und Private Networks im Partner-Marketing entscheiden.

Philipp Käming, Cooperations & Affiliate Marketing Manager bei der Smava GmbH, liefert dir daraufhin fünf wertvolle Tipps für den Alltag als Affiliate Manager. Käming erklärt, was bei einem Partnerprogramm und der Partnersuche entscheidend ist, und entwirrt das mitunter unübersichtliche Feld der diversen Affiliate-Möglichkeiten, um die besten Ansätze zu präsentieren.

Im abschließenden Vortrag sprechen Petra Semle und Tom Rotherv von CJ Affiliate über neue Advertiser-Strategien für erfolgreiches Affiliate Marketing. Denn Unternehmen, die Affiliate im Marketingmix einsetzen, erhalten mehr Bestellungen und insgesamt mehr Umsatz. Doch gerade während der Coronapandemie müssen Advertiser ihre Affiliate-Programme flexibel und auf Erfolgskurs halten. Langfristiges Wachstum ist mit der Konzentration auf die drei Schlüsselbereiche des Affiliate Marketing möglich. Welche das sind, erfährst du im Vortrag.

Am Ende des Events werden alle Schlüsselaspekte der Vorträge noch einmal ins Gedächtnis gerufen und du hast die Option, noch weitere Fragen zu stellen – wie auch schon während der Konferenz und natürlich im Nachgang.

Die Digitalbranche entwickelt sich stetig weiter. Damit du nicht von deiner Konkurrenz abgehängt wirst, bieten wir dir mit unserer Web-Konferenzreihe The Digital Bash die Möglichkeit, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Erhalte spannende Insights und Expertenvorträge in einem unkomplizierten Format. Neben der Live-Konferenz an einem Vormittag, während der du Fragen stellen kannst oder einfach nur zuhörst, kannst du auch in unserer LinkedIn-Gruppe „The Digital Bash – Interactive“ mit echten Branchenkennern diskutieren oder dir weiterführendes Expertenwissen in unserem The Digital Bash Podcast aneignen.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening The Digital Bash – Affiliate Marketing

Natasche Ehlers|Business Development Managerin|OnlineMarketing.de 9:10 – 9:40 Uhr: Affiliate bei Gala.de, Brigitte.de und Stern.de

Carolin Peters | Head of Affiliate and Cooperations | G+J Medien GmbH 9:45 – 10:15 Uhr: Hybrides Partnermarketing – Auf die richtige Kombination von Private + Public Netzwerken kommt es an

Christian Kleinsorge | Ingenious Technologies Founder Executive Board Member | Ingenious Technologies AG 10:20-10:50 Uhr: Mit diesen 5 Tipps zum Top Affiliate Manager

Philipp Käming | Cooperations & Affiliate Marketing Manager | smava GmbH 10:55 – 11:25 Uhr: Neue Strategien für erfolgreiches Affiliate Marketing für Advertiser

Petra Semle und Tom Rother| Group Director Client Development & Sales Director | CJ Affiliate 11:25 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Mit maximal 2.500 ist die Teilnehmerzahl für alle begrenzt. Die Live-Teilnahme und der Zugang zur Aufzeichnung kosten dich kein Geld. Sei also schnell und sichere dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit The Digital Bash – Affiliate Marketing von OnlineMarketing.de. Melde dich an und eigne dir exklusives Expertenwissen für deine nächsten Affiliate-Maßnahmen an.