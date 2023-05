Am 25. Mai bringt der Digital Bash die heißesten Social-Trends auf die digitale Bühne. Von den neuesten Gen-Z-TikTok-Tricks über die Business-Potenziale von LinkedIn bis hin zu gewinnbringenden Paid Ads – dieser Bash lässt keine Wünsche offen. Jetzt kostenloses Ticket sichern!

Egal ob Generation X, Y, Z oder Alpha. Der Kanal, über den du deine Zielgruppe mit Sicherheit erreichst, ist Social. Denn im Zeitalter der Digitalisierung ist nahezu jede Zielgruppe in sozialen Netzwerken anzutreffen. Um die gewünschten Adressat:innen auf Social-Plattformen gewinnbringend anzusprechen, sind jedoch umfassende Erfahrung und Fachwissen erforderlich. Beim Digital Bash – Social & Influencer am 25. Mai profitierst du von unseren Expert:innen, die beides aufweisen. Du lernst, mit welcher Strategie dein Unternehmen auf LinkedIn heraussticht, wie du Dienstleistungen und Coachings über Paid Ads verkaufst und welche Software dir das Influencer Marketing in 2023 enorm erleichtert. Nach diesem Vormittag weißt du außerdem, wie du die Gen Z über Social Media erreichst, TikTok für dein Marketing nutzt und deine Accounts richtig vor Hacker-Angriffen schützt.

Dieses Programm erwartet dich

Paid Ads gehören zu einer guten Marketing Strategie, das ist klar. Für Produktbewerbung scheint das auch sinnvoll, aber wie sieht es eigentlich mit Dienstleitungen und Coachings aus? Luca Brinkhues eröffnet den Digital Bash am 25. Mai und zeigt dir, wie du die Paid-Ads-Strategie entwickelst, welche sich perfekt für Coaching und Beratung eignet! Luca stand bereits vielen deutschen Personal Brands als Berater und Marketing-Stratege zur Seite. Wenn auch du von seinen Tipps profitieren willst, dann höre dir seinen Vortrag an und erreiche einen 15-fachen ROI mit deinen zukünftigen Kampagnen.

Der folgende Vortrag widmet sich ganz der Plattform LinkedIn. Denn kaum ein anderes Netzwerk ist im Business-Kontext relevanter. Doch wie schafft man es, auf LinkedIn mit seinem Profil herauszustechen? Dieser Frage widmet sich Simone Bogner von Agorapulse. Als Content- und Social Media Managerin kennt sich Simone bestens mit sozialen Netzwerken aus. In dieser Bash-Ausgabe verrät sie dir ihre Tricks und erklärt, wie du Social-Media-Aktivitäten richtig messen und anschließend eine Strategie ahand der Ergebnisse aufbauen kannst. Du möchtest mehr Sichtbarkeit auf LinkedIn? Dann verpasse auf keinen Fall Simones Vortrag!

Anschließend geht gleich zwei Expert:innen den neuesten Trends im Bereich Influencer Marketing auf den Grund. Moritz Wasserek, CEO von Iroin, und Sandra Gärtner, Geschäftsführerin und Mitgründerin des Marktforschungs- und Technologiedienstleisters GreenAdz, präsentieren erstmals die Ergebnisse ihrer neuen Marktstudie zum Thema Influencer Marketing Software in DACH 2023. Zudem geben sie dir einen spannenden Einblick in die drei Bereiche der Studie zum Einsatz von Influencer Marketing und über die Nutzung von Influencer Marketing Software. Schließlich erhältst du noch einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklungen und kommende Trends.

An dieser Plattform kommt derzeit keine Brand vorbei! Die Rede ist natürlich von TikTok, dem aktuell am stärksten trendenden soziale Netzwerk überhaupt. Wenn man als Brand die Gen Z ansprechen möchte, kommt man um die Plattform eigentlich nicht mehr herum. Doch der eigene Brand Channel auf TikTok bringt einige Herausforderungen mit sich. Denn stellt man es falsch an, wirkt die Markenkommunikation auf der Gen Z App schnell „cringe“. Um peinliche TikTok-Auftritte und ein womöglich negatives Brand Image aufgrund eines misslungenes Auftrittes auf dem Netzwerk zu vermeiden, sollte man die Gen Z und TikTok gleichermaßen verstehen. Bei diesem Vorhaben hilft dir Josephine Ludewig. Sie ist Director of Strategy & Communications bei Joli Berlin und beschäftigt sich täglich mit der Gen Z sowie ihrer bevorzugten Social Media App TikTok. Von Josie bekommst du Tipps, wie du die Herausforderungen, die TikTok mit sich bringt, meisterst und dir eine starke TikTok-Präsenz verschaffst.

Ein Thema kommt, wenn es um Social Media geht, häufig zu kurz. Und dabei ist es so wichtig. Eva Hammertinger, Unternehmerin und Expertin in den Bereichen Coaching und Training, spricht in ihrem Vortrag über Account-Sicherheit in den sozialen Medien. Wenn du wissen möchtest, wie du dich vor Hacker-Angriffen auf deinen Account schützen und derartigen Bedrohungen vorbeugen kannst, dann höre dir Evas Vortrag beim Digital Bash an. Eva gibt dir einen Überblick über häufige Ursachen von Account-Sperren und aktuelle Bedrohungsszenarien. Darüber hinaus erhältst du von ihr wertvolle Tipps, wie du deinen Account schützen und im Ernstfall best- und schnellstmöglich wieder zurückholen kannst.

Abschließend geht es um das Thema der Stunde: AI. Denn auch in der Social-Media-Landschaft schafft generative KI derzeit verschiedene neue Möglichkeit und Potenziale, so auch im Bereich Influencer Marketing. KI kann beispielsweise die Suche nach passenden Creator für die eigene Brand erheblich erleichtern. Denn neue Technologien können so schnell und effektiv wie noch nie dabei unterstützen, die passenden Creator für jedes Produkt und jede Nischen-Community zu finden. Eugen Knippel von Storyclash zeigt dir in seinem Vortrag anhand von Real-Life-Beispielen, wie sowohl Marken als auch Agenturen einfach und zielgerichtet die perfekten Creator für jede Kampagne finden können – mit KI.

Das ist die Agenda beim Digital Bash – Social & Influencer

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Social & Influencer

Natascha Ehlers | Moderatorin | OnlineMarketing.de

9:10 – 9:40 Uhr: Mit bis zum 15-fachem ROI: So verkaufst du Dienstleistungen und Coachings über Paid Ads richtig!

Luca Brinkhues | Marketingstratege | Selbständiger Media Buyer und Digitaler Experte

Luca Brinkhues | Marketingstratege | Selbständiger Media Buyer und Digitaler Experte

9:45 – 10:15 Uhr: Marken und Agenturen aufgepasst – so glänzt dein Unternehmen auf LinkedIn

Simone Bogner | Content- & Social-Media-Managerin | Agorapulse

Simone Bogner | Content- & Social-Media-Managerin | Agorapulse

10:20 – 10:50 Uhr: Premiere der Ergebnisse zur Marktstudie: Influencer Marketing Software in DACH 2023

Moritz Wasserek | CEO & Co-Founder | Iroin

Sandra Gärtner | Geschäftsführende Gesellschafterin | GreenAdz

Moritz Wasserek | CEO & Co-Founder | Iroin

Sandra Gärtner | Geschäftsführende Gesellschafterin | GreenAdz

10:55 – 11:25 Uhr: TikTok verstehen – Der Weg zur Gen Z Love Brand!

Josephine Ludewig | Director of Creative Strategy & Concept | Joli Berlin

Josephine Ludewig | Director of Creative Strategy & Concept | Joli Berlin

11:30 – 12:00 Uhr: Accountsicherheit in den sozialen Medien: Profil gehacked – was kann ich tun?

Eva Hammertinger | Geschäftsführerin / Unternehmensinhaberin | Eva Hammertinger Strategy Consulting GmbH

Eva Hammertinger | Geschäftsführerin / Unternehmensinhaberin | Eva Hammertinger Strategy Consulting GmbH

12:05 – 12:35 Uhr: Influencer Discovery mit AI: So findest du authentische Creator für jede Nische, die perfekt zu deiner Marke passen

Eugen Knippel | VP Marketing | Storyclash

Eugen Knippel | VP Marketing | Storyclash

12:35 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Moderatorin | OnlineMarketing.de

Natascha Ehlers | Moderatorin | OnlineMarketing.de

