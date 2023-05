Ist dein Marketing-Werkzeugkasten gut genug für deine Content-Ziele gerüstet? Beim Digital Bash – Marketing Tools by Adobe findest du es heraus. Unsere Experten liefern dir am 1. Juni Expertise und Praxistipps und einzigartige Einblicke für KI-Tools und Co.

In der heutigen Zeit, in der sich das Marketing fast täglich weiterentwickelt, ist es von entscheidender Bedeutung, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Die richtigen Werkzeuge können den Unterschied machen, wenn es darum geht, deine Marketing-Strategien auf das nächste Level zu bringen und die bestmögliche Performance zu erzielen. Genau deshalb solltest du den Digital Bash – Marketing Tools powered by Adobe nicht verpassen.

Am 1. Juni hast du ab 9:30 Uhr die Gelegenheit, die neuesten Marketing Tools und Anwendungsszenarien für KI-Dienste zu entdecken. Egal, ob du ein:e erfahrene:r Expert:in bist oder gerade erst deine ersten Schritte in der Welt des Marketings machst. Der Digital Bash – Marketing Tools powered by Adobe bietet dir einen einzigartigen Einblick in die neuesten Trends und Innovationen. In nur 135 Minuten teilen erfahrene Speaker ihr Wissen und ihre Praxisbeispiele zu den Themen, die dein Marketing auf die nächste Stufe bringen kann.

Stell dir vor, du könntest das volle Potenzial von Server Side Tracking nutzen, um all deine Tracking-Herausforderungen zu lösen. Oder wie wäre es, wenn du eine performante Content Supply Chain hättest, welche deine Inhalte nahtlos und effizient verteilt? Die Verwendung von KI-Tools im Content Marketing könnten dir dabei helfen, personalisierte Inhalte zu erstellen und deine Zielgruppe zu begeistern. Und vergiss nicht die Brand-Management-Technologie für globale Marken, um deine Markenidentität zu stärken und weltweit einheitlich zu kommunizieren. Bei unserer Marketing Tools-Ausgabe erhältst du konkrete Ansatzpunkte, um deine Marke zu empowern und deinen Return on Investment (ROI) zu steigern.

Mit dem kostenfreien Ticket sicherst du dir automatisch den Zugang zu der Aufzeichnung des Events und den Speaker Slides – sowie die Möglichkeit, deine Fragen im Anschluss der Vorträge an die Speaker zu stellen.

Deine Marketing-Tools-Experten:

Entdecke die Wahrheit hinter Server Side Tracking! Was wird wirklich behandelt und wo liegen die Grenzen? Markus Baersch von gandke marketing & software enthüllt die Techniken und zeigt, warum Google Analytics damit noch nicht aus dem Schneider ist. Sei dabei und erweitere dein Wissen über effektives Tracking.

Bereit für starke Inhalte? Swen Arnold von Adobe zeigt, wie führende Content Teams den Anforderungen der User gerecht werden. Entdecke die Schlüsselelemente einer optimierten Content-Lieferkette und lerne neue Organisationsprinzipien, Workflows und Technologien kennen. Erfahre mehr über die ideale Lösung für eine erfolgreiche Personalisierung in großem Umfang.

Steigere die Qualität deiner Inhalte mit KI-Tools! Daniel Patscha von Contentbird offenbart, wie KI den gesamten Prozess von der Strategie bis zur Analyse unterstützen kann. Erlebe die Möglichkeiten bei der Erstellung von Inhalten für alle Kanäle und erfahre, wie KI umfassend Potentiale ausschöpfen kann. Verpasse nicht diesen Vortrag und hebe dein Content Marketing aufs nächste Level.

Erfahre, wie du deine Marke global erfolgreich positionieren kannst! Anhand von Praxisbeispielen zeigt Marius Schmidt von Papirfly, wie du eine Brand-Management-Technologie einsetzen kannst, um deine Marke weltweit zu stärken. Schaffe eine On-Brand Culture und erziele einen beeindruckenden ROI von 212 Prozent und mehr. Sei dabei und lass dich inspirieren.

Deine Agenda für den Digital Bash – Marketing Tools

9:30 – 09:40 Uhr: Opening: Digital Bash – Marketing Tools

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | Digital Bash

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | Digital Bash 9:40 – 10:10 Uhr: Server-Side Tracking: Lösung für alles?

Markus Baersch | Geschäftsführer | gandke

Markus Baersch | Geschäftsführer | gandke 10:15 – 11:00 Uhr: Performante Content Supply Chains. Wie Unternehmen den heutigen Anspruchen an starke Inhalte gerecht werden

Swen Arnold | Sales GTM Lead Workfront | Adobe Systems GmbH

Swen Arnold | Sales GTM Lead Workfront | Adobe Systems GmbH 11:05 – 11:35 Uhr: Von der Strategie bis Analyse: KI Tools im Content Marketing – mehr als nur Text und Bild!

Daniel Patscha | Head of Sales | Contentbird

Daniel Patscha | Head of Sales | Contentbird 11:10 – 12:10 Uhr: Wie Unternehmen Brand-Management-Technologie nutzen, um ihre Marke weltweit zu aktivieren – und einen ROI von 212 % erzielen

Marius Schmidt | Account Executive DACH | papirfly

Marius Schmidt | Account Executive DACH | papirfly 12:10 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | Digital Bash

Da die Zahl der Tickets limitiert ist, raten wir dir, dich so schnell wie möglich anzumelden.