Bist du Deutschlands beste:r Conversion-Optimierer:in? Beweise jetzt dein Können und gewinne den offiziellen Award im Vorfeld des growth marketing SUMMIT 2021. Außerdem gibt es einen neuen Newcomer Award.

Am 2. September 2021 soll der growth marketing SUMMIT, Deutschlands größte Konferenz für digitales Wachstum und Optimierung, endlich wieder live und in Farbe stattfinden. Wie jedes Jahr verleiht konversionsKRAFT auch 2021 den Award für Deutschlands beste:n Conversion-Optimierer:in (DBCO Award) – und die Suche hat offiziell begonnen. Gesucht werden Fachleute im Digitalbereich, die mit Kenntnissen in unterschiedlichen Bereichen wie Konsumpsychologie, UX/CX Design, Neuromarketing, Copywriting, A/B Testing oder Data Analytics punkten können. Darüber hinaus können sich auch die besten Newcomer einen Award sichern. Fühlst du dich angesprochen? Dann nimm jetzt kostenlos teil und beweise dein Know-how. Die Gewinner:innen der Awards erhalten jeweils ein Ticket für den growth marketing SUMMIT.

Awards beim diesjährigen growth marketing SUMMIT: Ein Fachbeirat aus Expert:innen testet dein Wissen

Die Teilnahme erfolgt über einen Multiple-Choice-Fragebogen, der aus 27 Fragen besteht und in durchschnittlich nur 30 Minuten zu bearbeiten ist. Wer die höchste Gesamtpunktzahl erreicht, bekommt bei der Preisverleihung auf dem growth marketing SUMMIT vor einem großen Medien- und Fachpublikum den Award „Deutschlands beste:r Conversion-Opimierer:in“ verliehen. Erstellt und ausgewertet werden die Fragebögen von einem fachlichen Beirat, der aus Spezialist:innen von konversionsKRAFT, erstmals auch externen Branchenexpert:innen sowie Mitgliedern des Ambassador-Programms besteht. Der diesjährige Beirat setzt sich aus den folgenden Personen zusammen:

André Morys (Gründer & CEO von konversionsKRAFT)

(Gründer & CEO von konversionsKRAFT) Jessica Arnold (Specialist User Experience Design bei Retail International)

(Specialist User Experience Design bei Retail International) Michael Spang (Head of E-Commerce bei Betzold)

(Head of E-Commerce bei Betzold) Cornelia Schnell (Head of Customer Insights bei konversionsKRAFT)

(Head of Customer Insights bei konversionsKRAFT) Alexander Posselt (Abteilungsleiter Shopmanagement, SEO & Creative myToys.de)

(Abteilungsleiter Shopmanagement, SEO & Creative myToys.de) Max Vith (Head of Engineering bei konversionsKRAFT)

(Head of Engineering bei konversionsKRAFT) Tim Eckert (Digital Experience & Conversion Manager bei AXA)

(Digital Experience & Conversion Manager bei AXA) Manuel Heeg (Data Analyst bei konversionsKRAFT)

Neu: Zweiter Award für Newcomer des Jahres

Du bist noch im Studium oder in der Ausbildung? Kein Problem! Neben dem Haupt-Award für Deutschlands beste:n Conversion-Optimierer:in wird dieses Jahr auch ein Newcomer Award verliehen. Für diesen können sich alle bewerben, die sich noch im Studium oder in der Ausbildung befinden, oder ihr erstes Jahr im Beruf noch nicht vollendet haben. Hiermit sollen auch Nachwuchskräfte eine Chance bekommen, ihr Können zu beweisen. Denn Experimentation und ein früh entwickeltes Growth Mindset sind in jedem Beruf wertvoll, wie Robert Weller, Director Community & Education und Director Marketing (interim) bei konversionsKRAFT, erklärt:

Mit dem DBCO Award wollen wir die fachübergreifende Kompetenz und den Fortschrittsdrang all derjenigen honorieren, die sich in Unternehmen für Kundenzentrierung und eine Experimentierkultur einsetzen. Zum fünften Mal ehren wir Deutschlands Beste:n Conversion-Optimierer:in und rufen in diesem Jahr erstmals mit einem zusätzlichen Award als ,Newcomer:in des Jahres‘ speziell Nachwuchskräfte auf, ihr Know-how zu demonstrieren. Wir glauben fest daran, dass ein Growth Mindset schon in frühen Jahren entwickelt werden sollte und das Experimentieren in jedem Beruf wertvoll ist – sei es im Marketing, E-Commerce, Data, Design oder Management.

Nimm jetzt teil und nutze deine Chance, Deutschlands beste:r Conversion-Optimierer:in oder Newcomer zu werden – und mit deinem Gewinner-Ticket kostenfrei am growth marketing SUMMIT teilzunehmen. Mit etwas Glück hängt auch dein Bild bald in der Hall of Fame. Alle weiterführenden Informationen findest du auf der Website von konversionsKRAFT.

Wenn du einen Eindruck vom growth marketing SUMMIT gewinnen möchtest, schau dir einfach das Recap-Video aus dem Jahr 2019 an:

