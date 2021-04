Wie plane ich effektive Maßnahmen im lokalen Marketing? Was bringt mir als kleines Unternehmen ein angepasstes Google My Business-Profil und wie könnte das digitale Local Marketing nach der Pandemie aussehen? Finde es heraus und melde dich gleich kostenlos für unseren Digital Bash – Local Marketing an.

Lokales Marketing wird gerade in der Coronapandemie für Unternehmen immer wichtiger. Denn was früher der Bummel durch das eigene Viertel war, bei dem lokalangesiedelte Unternehmen entdeckt werden konnten, ist heute die digitale Suche nach Services und Produkten. Allerdings möchten Konsument:innen auch hierbei vor allen Dingen kleine und mittlere Unternehmen aus der Nähe unterstützen. Aber wie machen kleine Unternehmen potentielle Kund:innen auf ihr Geschäft aufmerksam? Genau diese Frage beantworten dir Expert:innen unter anderem von localyzer, IONOS und stadtfix – und das komplett kostenlos. Melde dich jetzt zu The Digital Bash – Local Marketing am 22.04.2021 ab 9 Uhr an und sichere dir auch im Nachgang die Aufzeichnung des Events. Dabei sein kannst du ganz bequem von zu Hause aus, egal ob mit dem Laptop, Tablet oder Smartphone.

Du bist weiblich, Branchenkennerin und willst auf die digitale Bühne? Dann reich jetzt einen Vortragsvorschlag ein und werde in unseren Expert:innen-Pool aufgenommen oder sichere dir deinen Slot bei The Digital Bash – Female Experts.

Unsere Expert:innen

Die Moderation des Digital Bash – Local Marketing übernimmt Natascha Ehlers, Business Development Managerin bei OnlineMarketing.de. Nach einem kurzen Intro folgt der erste Beitrag von Tabea Reutter, Freelancing Online Marketing Consultant mit dem Schwerpunkt SEO. In ihrem Vortrag „Lokales Marketing für kleine Unternehmen“ spricht sie über effektive und kostengünstige Marketing-Maßnahmen, die auch für lokale Start-ups und kleine Unternehmen geeignet sind.

Den zweiten Slot des Tages füllt Matthias Lange, Co-Founder und CEO der localyzer GmbH. Unter dem Titel „Das digitale lokale Marketing – post Corona“ stellt Lange digitale Lösungen für den stationären Handel in einer Welt nach der Coronapandemie vor.

Marco Siegel, Senior Product Manager Online Marketing bei IONOS by 1&1, übernimmt den dritten Vortrag bei dieser Ausgabe des Digital Bash. In seiner Präsentation „Lokales Marketing – Tipps und Tricks für den Erfolg vor Ort“ zeigt er dir, wie du die Herausforderungen der Coronapandemie einfach meisterst und wie du dich richtig präsentieren und mittels lokalem Marketing deinen Erfolg im Ladengeschäft steigern kannst.

„8 Impulse für mehr Erfolg mit Google My Business auf Google Maps“ liefert Sven Deutschländer, Gründer und CEO von der dskom GmbH, während des vierten Vortrags des Tages. Denn mit Google My Business wird dein lokales Unternehmen problemlos auf Google Maps gefunden – und das kann direkten Einfluss auf deinen Umsatz haben.

Last but not Least hält Puya Heidarian, Gründer von stadtfix, einen spannenden Vortrag mit dem Titel „Kampagnen die auffallen“. Hierbei erklärt er, wie du mit deiner Kommunikation bei den Endkund:innen wirklich im Gedächtnis bleibst.

Die Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Local Marketing

Natascha Ehlers| Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

Natascha Ehlers| Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de 9:10 – 09:40 Uhr: Lokales Marketing für kleine Unternehmen

Tabea Reutter | Freelancer Online Marketing Consultant (Schwerpunkt SEO)

Tabea Reutter | Freelancer Online Marketing Consultant (Schwerpunkt SEO) 09:45 – 10:15 Uhr: Das digitale lokale Marketing – post Corona

Matthias Lange | Co-Founder und CEO | localyzer GmbH

Matthias Lange | Co-Founder und CEO | localyzer GmbH 10:20 – 10:50 Uhr: Lokales Marketing – Tipps und Tricks für den Erfolg vor Ort

Marco Siegel | Senior Product Manager Online Marketing | IONOS by 1&1

Marco Siegel | Senior Product Manager Online Marketing | IONOS by 1&1 10:55 – 11:25 Uhr: 8 Impulse für mehr Erfolg mit Google My Business auf Google Maps

Sven Deutschländer | Gründer und CEO | dskom GmbH

Sven Deutschländer | Gründer und CEO | dskom GmbH 11:30 – 12:00 Uhr: Kampagnen die auffallen

Puya Heidarian | Founder | stadtfix

Puya Heidarian | Founder | stadtfix Ab 12:00 : Key-Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers| Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema Local Marketing mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Local Marketing von OnlineMarketing.de.

Du willst nicht bis zum 22. April warten? Dann hör gleich in unseren Digital Bash Podcast rein

Für alle Ungeduldigen, die nicht genug von spannenden Insights zum Local Marketing bekommen können, empfehlen wir drei spannende Folgen unseres Digital Bash Podcast. Die OnlineMarketing.de-Redakteurinnen Aniko Milz und Nadine von Piechowski sprechen hier mit Claudia Studtmann, Head of Retail bei Facebook in der DACH-Region, E-Commerce-Experten Philipp Petek von IONOS und Marco Siegel, Senior Product Manager Online Marketing ebenfalls von IONOS und Speaker beim Digital Bash – Local Marketing, darüber, wie sich kleine und mittelständische Unternehmen optimal an die momentane Situation anpassen können. Jetzt auf Spotify, Apple Podcast und Acast.