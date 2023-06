Eine funktionale und ästhetische Website ist die halbe Miete, wenn es um deine Online-Präsenz geht. Wie sie richtig performt, erfährst du beim Digital Bash – Website Performance powered by Adobe am 13. Juni.

Deine Website ist dein digitales Ausghängeschild – und mehr. Deswegen sind Aufbau, Design und Inhalt mindestens genauso wichtig wie in jedem Ladengeschäft, auf jedem Event, in jeder App. Worauf du achten solltest, um deinen Besucher:innen und Kund:innen eine einladende und möglichst einmalige Experience zu bieten, erfährst du beim Digital Bash – Website Performance powered by Adobe. Am 13. Juni erwarten dich ab 9:00 Uhr vier Brancheninsider, mit deren Know-how und Tipps du deine Website Performance langfristig optimieren kannst.

Keine Zeit? Kein Problem! Du kannst teilnehmen, wann und wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Homeoffice oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Dank der Aufzeichnung, die wir dir im Nachhinein zukommen lassen, kannst du dir die Inhalte immer wieder ins Gewissen rufen.

Diese Speaker erwarten dich

Bei der Analyse von User-Aktivitäten handelt es sich nicht zuletzt um eine technische sowie rechtliche Herausforderung. Markus Vollmert von Lunapark zeigt dir, wie du mit Google Analytics eben diese Hürden meisterst und damit deine Performance noch besser unter Kontrolle hast.

Heutzutage entscheidet nicht mehr das Bauchgefühl, gute Enscheidungen sind in der Regel datenbasiert. Angesichts der sich stetig verändernden Vorgaben zu Third Party Cookies, Algorithmen und Kund:innenerwartungen schwanken Datenstrategien jedoch erheblich. Alexander Mittermeier von Adobe schwört deswegen auf server-seitiges Tracking als Mittel für Datenanalysen. Wie das genau funktioniert, erfährst du ab 9:45 Uhr.

Wer Content sagt, sagt auch Qualität. Zumindest bei Google, denn mit den regelmäßigen Search Updates verschafft die Suchmaschine qualitativen Inhalten immer mehr Gewicht. SEO-Experte Markus Hövener von Bloofusion wirft in seinem Talk einen Blick auf die unterschiedlichen Aspekte des Themas „Qualität“ – und füllt wichtige Abkürzungen wie QRG und E-E-A-T mit Leben.

Bist du beim Online Shopping bereits auf Fast-Checkout-Optionen gestoßen? Mit diesen kann ein Kauf im Handumdrehen abgewickelt werden. Dennoch gibt es noch immer viele Customer, die den „langsamen“ Weg durch den Checkout nehmen. Sven Landbeck von Logate zeigt dir die Vorteile der Adress- und E-Mail Validierung im Checkout und welche Vorteile Kund:innen mit Type-Ahead-Adresserfassung und Datenvalidierung erwarten können.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening

Michelle Sobek | Moderatorin | OnlineMarketing.de

Michelle Sobek | Moderatorin | OnlineMarketing.de 9:10 – 9:40 Uhr: Google Analytics als Kern deines Online-Marketings

Markus Vollmert | Geschäftsführer | Lunapark

Markus Vollmert | Geschäftsführer | Lunapark 9:45 – 10:30 Uhr: Serverseitiges Tracking enthüllt: Der zukunftssichere Performance Boost für deine Webseite

Alexander Mittermaier | Expert Solution Consultant | Adobe

Alexander Mittermaier | Expert Solution Consultant | Adobe 10:35 – 11:15 Uhr: Google geht Richtung Content-Qualität: Was bedeutet das konkret für Deine Website?

Markus Hövener | SEO Advocate | Bloofusion

Markus Hövener | SEO Advocate | Bloofusion 11:20 – 11:50 Uhr: Speed is Key – wie optimiere ich meinen Checkout

Sven Landbeck | New Business Development Manager | Loqate

Sven Landbeck | New Business Development Manager | Loqate 11:50-11:55 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Michelle Sobek | Moderatorin | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt.