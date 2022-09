Wirtschaftliche Veränderungen erfordern neue Ansätze – auch in der Vertriebsorganisation. Erfahre beim Digital Bash – Vertriebssoftware by SAP, wie du mit den richtigen Tools und Methoden deinen Workflow optimieren kannst.

Fünf Vorträge, neun Expert:innen: Beim Digital Bash – Vertriebssoftware by SAP am 29. September ab 9 Uhr gibt es die volle Ladung Wissen für deinen Vorsprung in der Digitalbranche. Erfahre unter anderem, welche Power Features Vertriebsverantwortliche bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen können, wie du fast wie von selbst exzellente Verkaufszahlen erreichst und deine Kund:innen entlang der gesamten Customer Journey begeisterst. Sichere dir jetzt dein kostenloses Ticket und freu dich auf einen Vormittag, der dir spannende Insights und geballtes Expert:innenwissen liefert.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash – Vertriebssoftware by SAP

Nach einer Einführung durch unsere Moderatorin Natascha Ehlers startet Patrick Bleckwehl, Senior Customer Success Manager bei FIS Informationssysteme und Consulting GmbH, mit dem ersten Vortrag des Vormittags. Er erklärt dir, welche fünf Power Tools im CRM dich bei deiner täglichen Arbeit, der Erreichung von Umsatzzielen und der Bewältigung von Herausforderungen unterstützen.

Als Nächstes unterziehen Florian Flemming und Luis Murauer, beide Sales SAP CX bei Cpro Industry, die Cloud CRM der SAP einem umfangreichen Check und räumen mit Vorurteilen auf. Anhand von Praxisbeispielen und Einblicken in das System erfährst du, wie du dein CRM-Projekt erfolgreich meisterst und die passende Software deinen Alltag erleichtern kann.

Wie der Funke zwischen Kund:innen und Vertrieb überspringen kann, erfährst du von Alison Specht, SAP CX Solution Advisor, Markus Vesely, SAP CX Solution Advisor, und Philipp Do Castelo Correia, SAP CX Business Development bei SAP. Erlebe, wie die SAP Sales Cloud es durch den 360-Grad-Blick ermöglicht, die richtigen Kund:innen zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Botschaft anzusprechen.

Gabriel Fugli, Head of Channel DACH bei Pipedrive Germany GmbH, und Maximilian Thieme, Geschäftsführer und Gründer von Online-Vertriebsberatung, verraten dir, wie du durch die Verbindung von aktivitätsbasiertem Vertrieb mit Workflow-Automatisierung und den den richtigen Tools und Herangehensweisen fast wie von selbst exzellente Verkaufszahlen erreichen kannst.

Abschließend liefert dir ein:e Mitarbeiter:in von Xactly Antworten auf die Fragen, inwiefern Veränderungen in der Wirtschaft bei der Optimierung der Vergütung eine Rolle spielen, worauf du achten solltest, um den Zustand deiner Vertriebsteams zu beurteilen, und wie du Spitzenkräfte halten und gewinnen kannst.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Vertriebssoftware

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash 9:10 – 09:40 Uhr: Stark in die Zukunft: 5 Power Features für Vertriebsverantwortliche

Patrick Bleckwehl | Senior Customer Success Manager | FIS Informationssysteme und Consulting GmbH

Patrick Bleckwehl | Senior Customer Success Manager | FIS Informationssysteme und Consulting GmbH 09:45 – 10:15 Uhr: Zu teuer, zu langsam, zu langweilig? Cloud CRM der SAP im Check

Florian Flemming | Sales SAP CX | Cpro INDUSTRY

Luis Murauer | Sales SAP CX | Cpro INDUSTRY

Florian Flemming | Sales SAP CX | Cpro INDUSTRY Luis Murauer | Sales SAP CX | Cpro INDUSTRY 10:20 – 11:05 Uhr: It’s a Match: Wie der Funke zwischen Kund:innen und Vertrieb überspringen kann

Alison Specht | SAP CX Solution Advisor | SAP

Markus Vesely | SAP CX Solution Advisor | SAP

Philipp Do Castelo Correia | SAP CX Business Development | SAP

Alison Specht | SAP CX Solution Advisor | SAP Markus Vesely | SAP CX Solution Advisor | SAP Philipp Do Castelo Correia | SAP CX Business Development | SAP 11:10 – 11:40 Uhr: Exzellente Verkaufszahlen – fast wie von selbst: Aktivitätsbasierter Vertrieb trifft Workflow-Automatisierung

Gabriel Fugli | Head of Channel DACH | Pipedrive Germany GmbH

Maximilian Thieme | Geschäftsführer und Gründer | Online-Vertriebsberatung

Gabriel Fugli | Head of Channel DACH | Pipedrive Germany GmbH Maximilian Thieme | Geschäftsführer und Gründer | Online-Vertriebsberatung 11:45 – 12:15 Uhr: Wie man einen wirtschaftlichen Wandel mit Anreizsystemen bewältigt

Xactly

Xactly 12:15 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

Jetzt kostenloses Ticket sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Vertriebssoftware von OnlineMarketing.de.