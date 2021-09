Egal ob Ads, Influencer Relations oder Content-Erstellung – bei unserem Digital Bash – Social & Influencer erklären dir die Expert:innen, wie du in den sozialen Netzwerken durchstartest. Melde dich jetzt kostenlos an.

Egal, ob Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest oder Facebook – Social-Media-Plattformen haben auch für Unternehmen einen immer höheren Stellenwert, um den Business-Erfolg zu sichern. Dabei gibt es viele unterschiedliche Arten, mittels sozialer Netzwerke, die Umsätze zu steigern, eine Marke zu etablieren oder die Kund:innenbetreuung zu optimieren. Du möchtest mit deinem Unternehmen auf den Social-Media-Plattformen durchstarten? Dann erklären dir unsere Expert:innen am 16. September 2021 ab 09 Uhr, wie du das angehen kannst. Sichere dir jetzt dein kostenloses Ticket.

Und das Beste: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 16. September keine Zeit? Kein Problem! Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen und sichere dir mit deiner Anmeldung die Aufzeichnungen des Events.

Die Expert:innen

Nachdem Natascha Ehlers, Business Development Managerin und Moderatorin bei OnlineMarketing.de, den Digital Bash – Social & Influencer eröffnete, übernehmen zwei Expert:innen von web-netz die digitale Bühne. Adrienne Becker, Head of Social Media, und Sarah Stolten, Social Media Managerin, erklären dir in ihrem Vortrag „Ein Hoch auf Social Media – Warum es sich nicht lohnen wird, auf soziale Kanäle zu verzichten!“, wieso die sozialen Netzwerke in Zukunft auch für dein Business immer wichtiger wird.

Den zweiten Slot am 16. September 2021 übernimmt Eugen Knippel, VP Growth bei Storyclash. Eugen geht darauf ein, wie du mit deiner Brand den optimalen Creator findest, um deine Produkte auf Social Media erfolgreich zu bewerben. Wie das funktioniert, hörst du in dem Vortrag „Influencer Discovery 4.0 – so findest du die perfekten Creators für deine Marke“.

Zur Halbzeit erwartet dich ein echter Experten-Talk. Falk Haarig, CMO bei Paul Hewitt, und Moritz Wasserek, CEO von IROIN, sprechen darüber, wie optimale Influencer Marketing Workflows geplant und durchgesetzt werden können und zeigen dies am Beispiel der global operierenden Schmuck- und Accessories-Marke Paul Hewitt.

Danach folgt ein Vortrag von Astrid Linser, Head of E-Commerce bei Bears With Benefits®. Astrid teilt mit dir „3 Ideen, wie du deine Social Ads effizient auf’s nächste Level bringst“. Übrigens war die E-Commerce-Spezialistin bereits in unserem Digital Bash Podcast zu Gast.

Hör gleich rein.

„Viel Aufwand, wenig Nutzen? Wie die Produktion von eigenem Video-Content für Social Media gelingt“, diesen Titel trägt der letzte Vortrag beim Digital Bash – Social & Influencer. Ingmar Neufeldt, Concept Developer & Content Creationen bei rock&stars digital, und Timo Brümmer, Unit Lead Marketing Concepts ebenfalls rock&stars digital, erklären dir, wie du dem Videotrend folgen kannst, ohne viel Zeit und Geld zu investieren.

Die Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Social & Influencer

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de GmbH

Adrienne Becker | Head of Social Media | web-netz ; Sarah Stolten | Social Media Managerin | web-netz

Eugen Knippel | VP Growth | Storyclash

Falk Haarig | CMO | PAUL HEWITT ; Moritz Wasserek | CEO | IROIN®

Astrid Linser | Head of E-Commerce | BEARS WITH BENEFITS®

Ingmar Neufeldt | Concept Developer & Content Creationen | rock&stars digital ; Timo Brümmer | Unit Lead Marketing Concepts | rock&stars digital

Natascha Ehlers | Business Development Managerin & Moderatorin | OnlineMarketing.de GmbH

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Thema Influencer Marketing und Social Media mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events bekommst dabei komplett kostenlos. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Social & Influencer von OnlineMarketing.de.

