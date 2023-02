Erfahre, wie du erfolgreiche Reels erstellst, sichere dir sieben goldene Regeln für dein Influencer Marketing, optimiere deinen User-Generated Content und lausche den Branchenprognosen für 2023: beim Digital Bash am 9. Februar.

Bei den sich rasend verändernden TikTok-Trends, Instagram Challenges und immer neuen App Must-haves kann es ganz schön schwierig sein, up to date zu bleiben. Doch keine Sorge! Unsere Digital Bash – Social & Influencer-Edition ist da, um dir alle News und Entwicklungen geballt an einem Vormittag zu präsentieren. Ob Inflation, Instagrams U-Turn oder KI Influencer Networking: Unsere Speaker sind am Puls der Zeit und damit sozusagen die Karla Kolumnas der Social-Welt.

Schnapp dir also dein Smartphone, öffne den Kalender und trage dir die Ausgabe schon mal ein: Am 9. Februar 2023 geht es um 9:00 Uhr los. Wie immer kannst du dich auf kostbare Inhalte freuen und kostenlos dabei sein. Und zwar von überall aus, wo du einen Internetzugang hast.

Social Insights für dich!

Dein Social Setup für den großen Tag

Sandra Gärtner von Green Adz eröffnet die Vortragsreihe mit ihrem Startprogramm: „7 goldene Regeln, wie der Einstieg in das Influencer Marketing gelingt“. Neben Best-Practice-Beispielen erwartet dich auch ihr persönlicher Geheimtipp, explizit für Influencer im B2B-Bereich.

Unser zweiter Speaker, CEO Björn Wenzel von Lucky Shareman, scheut sich nicht vor großen Worten. Er geht der Frage nach, wie Ukrainekrieg, Corona und Inflation die Benchmarks in der Influencer-Marketing-Branche beeinflusst haben. Einen Vergleich zwischen 2021 und 2022 sowie eine Prognose für dieses Jahr gibt es noch dazu.

Bears with Benefits ist nicht nur im sprichwörtlichen Sinne in aller Munde. Wie das junge Münchner Startup, welches dahinter steckt, so schnell so große Bekanntheit erlangt hat, erfährst du von Eugen Knippel und Eva Schuhmacher. Gemeinsam mit Storyclash hat Bears with Benefits ein Paradebeispiel für strategische Planung und Kampagnenauswertung geliefert, von dem wir alle lernen können.

Überraschung! In dieser Agenda hat sich eine Masterclass versteckt. Gründerin und Geschäftsführerin Tamina Schuster von CATCHY Communications erklärt dir in nur 30 Minuten „how to Reel“. Mit ihren Tipps und Insights für eine erfolgreiche Reels-Strategie und Umsetzung steht deinem Erfolg auf Instagram nichts mehr im Weg.

Ab in den Buzzword-Dschungel und rein ins Vergnügen. Martin Jehle, Chief Creative Officer bei Social Haven, zeigt dir den Shortcut, um in die Köpfe deiner Zielgruppe zu gelangen. Mit der Erfolgsformel UGC Ads minus CPAs ergeben sich wertvolle User Insights.

Menschen vertrauen Menschen und deren Empfehlungen – schon immer. Wie du dir dieses historische Networking für dein gegenwärtiges Influencer Marketing zunutze machst, erfährst du im finalen Talk. Expertin Anne-Kristin Langner von der IU Internationale Hochschule beweist dir, dass Ghandi, Rasputin und Co. im Grunde auch schon Influencer waren.

Deine Agenda für den Digital Bash – Social & Influencer

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Social & Influencer

Michelle Sobek | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH 9:10 – 9:40 Uhr: Influencer Marketing für B2B-Unternehmen – Relevanz, Unterschiede und 7 goldene Regeln, wie der Einstieg gelingt

Sandra Gärtner | Geschäftsführende Gesellschafterin | Green Adz 9:45 – 10:15 Uhr: Ukrainekrieg, Corona und Inflation – Wie haben diese Ereignisse die Benchmarks in der Influencer-Marketing-Branche beeinflusst? Ein Vergleich zwischen 2021 und 2022 sowie eine Prognose für dieses Jahr

Björn Wenzel | CEO & Founder | Lucky Shareman 10:20 – 10:50 Uhr: Wie Bears with Benefits mit datengetriebenem Influencer Marketing Umsatzrekorde bricht und zur Nutrition Love Brand aufstieg

Eugen Knippel | VP Marketing | Storyclash Eva Schumacher | Head of Social Media & Influencer Management | BEARS WITH BENEFITS 10:55 – 11:25 Uhr: How to Reel

Tamina Schuster | Geschäftsführerin und Gründerin | CATCHY Communications 11:30 – 12:00 Uhr: Wie du mit Performance UGC Ads in die Köpfe deiner Zielgruppe gelangst!

Martin Jehle | Chief Creative Officer | Social Heaven 12:05 – 12:35 Uhr: Historische und soziale Aspekte beim Influencer Marketing

Anne-Kristin Langner | Professorin für Social Media und Studiengangleitung Social Media (B.A.) | IU Internationale Hochschule 12:35 -12:40 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Da die Zahl der Tickets limitiert ist, raten wir dir, dich so schnell wie möglich anzumelden. Sichere dir also am besten jetzt noch deinen Zugang, um keinen Content zu verpassen. Wir sehen uns dann beim Digital Bash – Social & Influencer von OnlineMarketing.de.