Unsere Expert:innen

Nachdem Marc Stahlmann, Co-Founder und Geschäftsführer von OnlineMarketing.de, die Teilnehmer:innen des Digital Bash – Programmatic powered by d3con begrüßt hat, übernimmt Stefan Santer, DSGVO-Experte und Account Executive bei Didomi, die digitale Bühne. In seinem Vortrag „Apple ATT, TTDSG, Ende von 3rd Party Cookies … die neue Transparenz für smarte Kund:innenbindung“ erklärt er dir, was in puncto Transparenz künftig auf dich zukommt.

Als nächstes treten Andreas Rau, Head of Media Agencies und Kira Grabner, Agency Partner, beide bei Meta, vor die Webcam. Unter dem Titel „Discovery Commerce: Wenn Produkte ihre Käufer finden“ zeigen dir die Expert:innn, wie du trotz räumlicher Distanz eine Beziehung zu deine Kund:innen aufbauen kannst.

„Die Zukunft von Identity – Wie lassen sich Impression ohne Cookies monetarisieren?“ so lautet der Vortragstitel von Uidá Santos, Account Director bei Xandr. Er spricht darüber, vor welchen Herausforderungen Publisher stehen, die bisher für die Monetarisierung ihres Inventars auf Third Party Cookies angewiesen waren.

Den vierten Slot des Tages besetzt Kolja Brosche, Head of Strategic Growth Germany bei LiveRamp, mit seinem Vortrag „Wie Datenpartnerschaften dir helfen können, neue Interessenten zu gewinnen und Deine Medienausgaben in einer Umgebung ohne Cookies besser zu kontrollieren“. Kolja erklärt dir, warum es gerade jetzt wichtig ist, das eigene Daten-Setup auf den Prüfstand zu stellen.

Als nächstes folgt ein englischsprachiger Vortrag von Grigore Paul Petrescu, Programmatic Advertising Producer bei Gameloft. Er zeigt den Digital Bash-Teilnehmer:innen, wieso In-Game Werbung, also das Buchen und Platzieren von Anzeigen in (Mobile) Games, für Unternehmen große Potentiale bereithält.

„Mobile App Marketing: wie akquiriert man erfolgreich neue Nutzer und behält sie auch“, unter diesem Titel findet zur Halbzeit des Events ein Expert:innen-Panel statt. Bastian Winterkemper, Regional Lead, DACH bei Liftoff + Vungle, Nico Winkelhaus, Director Digital Marketing bei PAYBACK und Radostina Zhekova, UA Manager bei Voodoo.io, diskutieren unter anderem über Strategien zur Akquise neuer Nutzer:innen und wie man diese behält. Das Panel findet in englischer Sprache statt.

Noch ein Vortrag für alle internationalen Zuschauer:innen: Andrius Misiunas, Senior Product Manager bei Adform, spricht über zukunftssichere Wege, um die Probleme der Adressierbarkeit und Messung anzugehen, die 2022 mit sich bringt. Und das unter dem Titel „ID Fusion – Adforms Ansatz für Identität im heutigen Online-Marketing“.

Zu guter Letzt wechseln die Speaker wieder ins Deutsche und sprechen in einem weiteren Expert:innen-Panel über das „Digitalmarketing 2021“. Mit dabei: Franziska Gärtner, CMO bei EDITION F, Kristina von Troschke, CMO bei New Flag, Susanne Hohenschuh, COO bei der Agentur Frau Wenk GmbH und Torben Seib, Head Of Digital Marketing bei Evernest.

Agenda

09:00 – 09:10 Uhr: Opening Digital Bash – Programmatic powered by d3con

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH 09:10 – 09:40 Uhr: Apple ATT, TTDSG, Ende von 3rd Party Cookies … die neue Transparenz für smarte Kund:innenbindung

Stefan Santer | DSGVO Experte & Account Executive | Didomi 09:40 – 10:00 Uhr: Discovery Commerce: Wenn Produkte ihre Käufer:innen finden

Andreas Rau | Head of Media Agencies | Meta; Kira Grabner | Agency Partner | Meta 10:05 – 10:35 Uhr: Die Zukunft von Identity – Wie lassen sich Impression ohne Cookies monetarisieren?

Uidá Santos | Account Director | Xandr 10:35 – 11:05 Uhr: Wie Datenpartnerschaften Dir helfen können, neue Interessenten zu gewinnen und Deine Medienausgaben in einer Umgebung ohne Cookies besser zu kontrollieren

Kolja Brosche | Head of Strategic Growth Germany | LiveRamp 11:10 – 11:25 Uhr: Rich Media Formate im Gaming-Umfeld: Ein Überblick, die Trends und die Best Cases *

* Grigore Paul Petrescu | Programmatic Advertising Producer | Gameloft | *Vortrag auf Englisch 11:25 – 11:55 Uhr: Mobile App Marketing: Wie akquiriert man erfolgreich neue Nutzer:innen und behält sie auch.*

Bastian Winterkemper | Regional Lead, DACH | Liftoff + Vungle ; | Director Digital Marketing | PAYBACK ; Radostina Zhekova | UA Manager | Voodoo.io | * Panel auf Englisch 12:00 – 12:30 Uhr: ID Fusion – Adforms Ansatz für Identität im heutigen Online-Marketing *

* Andrius Misiunas | Senior Product Manager | Adform | *Vortrag auf Englisch 12:30 – 12:50 Uhr: CMO-Panel – Digitalmarketing 2021

Franziska Gärtner | CMO bei EDITION F ; Kristina von Troschke | CMO | New Flag ; Susanne Hohenschuh | COO | Agentur Frau Wenk +++ GmbH ; Torben Seib | Head Of Digital Marketing | Evernest Ab 12:35 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

