Der Digital Bash On Tour x ambition – Performance Marketing im E-Commerce lädt dich dazu ein, neue Strategien kennenzulernen, AI Agents gezielt einzusetzen, Tracking neu zu denken und die großen Performance-Treiber zu identifizieren – mithilfe von Branchenexpert:innen. Bilde dich gezielt weiter und setze auf exklusives Networking, am 26. Juni mitten in Hamburg.

Es ist wieder so weit: Der Digital Bash geht auf Tour, kommt in eine bekannte Location und lädt dich dazu ein, dein Marketing Game am 26. Juni 2025 ab 09:30 Uhr beim Digital Bash On Tour x ambition – Performance Marketing im E-Commerce aufs nächste Level zu heben! Im Schmidtchen Theater in Hamburg direkt auf der Reeperbahn erwarten dich ab 14 Uhr Insights rund um Marketing-Strategien, die 2025 die beste Performance versprechen und auch im AI-Zeitalter für Erfolge sorgen. Unsere Expert:innen von ambition, OTTO, Gruner & Jahr, Ahead Nutrition und Paul Hewitt zeigen dir, wie du mit Daten Marken-Fans gewinnst, mithilfe von AI Agents im Such-Marketing hervorstichst sowie was im Performance Marketing wirklich ein Trend ist – und was dagegen nur Buzzword Bingo bedeutet.

Neugierig geworden? Dann schnapp dir jetzt dein Ticket für das kostenlose Deep Dive Event. Aufgepasst: Die Tickets sind stark limitiert, also registriere dich gleich, um dabei zu sein.

Networking-Möglichkeiten, eine tolle Location, gutes Essen und nicht zuletzt spannende Vorträge: Das erwartet dich beim Digital Bash On Tour x ambition – Performance Marketing im E-Commerce

Digital Bash On Tour: Freu dich auf diese Vorträge und Speaker

Einmal mehr bringt dich unser On Tour Event mit Speakern der Extraklasse zusammen, die dir im Rahmen eines facettenreichen Programms inspirierende Perspektiven auf bekannte Herausforderungen und aktuelle Marketing-Entwicklungen eröffnen. Tausche dich mit Branchenkolleg:innen aus, entdecke Erfolgsstrategien, sammle neue Impulse – und genieße das Ganze bei entspannter Atmosphäre mit Food, Snacks und Drinks.

Auch die Event Location ist ein echtes Highlight: Das Schmitdchen Theater mitten auf der Reeperbahn, im lebendigen Herzen von St. Pauli, ist die moderne, charmante kleine Schwester des Schmidts Tivoli und überzeugt mit urbanem Flair, klarer Architektur und einer persönlichen Atmosphäre, die Raum für inspirierende Impulse, Austausch und Unterhaltung bietet.

Das Schmidtchen Theater in Hamburg

Dort erwarten dich zunächst die aufschlussreichen Vorträge und ein Panel von unseren Expert:innen. Mit dabei sind: Lena Langkamp (Trainee New Business, ambition), Daniel Flesch (Strategic Lead SEA, ambition), Malte Grüner (Team Lead Data & Process Analytics, ambition), Francesco Pascariello (Team Lead Digital Analytics & Development, ambition), Bianca Libowsky (Senior Agency Development Manager, OTTO), Hannah Andresen (Senior Content Marketing Manager, Gruner & Jahr Medien), Caren Seegers (Head of Influencer Marketing, Ahead Nutrition) und Nils Schönburg (Head of Digital Marketing & E-Commerce, Paul Hewitt).

Unsere Speaker beim Digital Bash On Tour x ambition – Performance Marketing im E-Commerce

Im Verlauf der Vorträge erhältst du tiefgehende Einblicke in Erfolgsstrategien für dein Marketing 2025, wobei zahlreiche wesentliche Fragen aufgegriffen und fundiert beantwortet werden. Erfahre unter anderem:

Welche aktuellen Performance-Treiber versprechen Erfolg, welche sind nur heiße Luft?

Wie unterstützt mich Marketing Mix Modeling bei zeitgemäßem Tracking?

Wo liegen die Unterschiede zwischen AI Agents, AI Workflows und Automatisierungen – und welche AI Hacks dürfen nicht fehlen?

Wie lässt sich die Wirkung von Branding-Maßnahmen im Upper Funnel messbar machen?

Das gesamte Programm mit näheren Informationen zu den Vorträgen sowie dem Panel „Bullshit oder Performance-Treiber – der große Online Marketing Realitätscheck!“ kannst du dir auf unserer dedizierten Website anschauen.

Rund um unser fachspezifisches Programm kannst du bei Kaffeepause und abschließenden Snacks und Drinks mit Kolleg:innen, Expert:innen und unseren Speakern zusammenkommen und dein Netzwerk ausbauen. Im Anschluss ans das Event bieten wir dir ab 17 Uhr ein After Work im Glanz & Gloria – der stilvollen Bar des Schmidts Tivoli. Freue dich auf gute Gespräche, Networking und Drinks in besonderer Atmosphäre, die auch den künftigen Austausch weiter anregen.

Limitierte Tickets ohne Kosten