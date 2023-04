Entdecke die Möglichkeiten von Local Marketing und bringe dein Geschäft vor Ort auf das nächste Level! Mit dem Digital Bash – Local Marketing am 25. April. Jetzt kostenfreies Ticket für deinen Wissensvorsprung sichern.

Trotz E-Commerce-Boom und den vielfältigen Shopping-Möglichkeiten im Netz: Viele Menschen schätzen es nach wie vor Produkte und Dienstleistungen in ihrer unmittelbaren Umgebung zu entdecken. Und genau hier setzt Local Marketing an. Wie du mit gezielten Maßnahmen potenzielle Kund:innen vor Ort erreichen und auf dein Unternehmen aufmerksam machen kannst, erfährst du von unseren Expert:innen beim Digital Bash – Local Marketing am 25. April 2023. Von Google-Unternehmensprofilen über digitale Angebotskommunikation bis hin zu lokalen Landingpages: von uns erhältst du die Werkzeuge, die du für einen großen Auftritt auf kleinem Raum brauchst. Sei also unbedingt dabei und werde zur lokalen Bekanntheit!

Das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Unsere Speaker beim Digital Bash – Local Marketing

Verfügt dein Unternehmen bereits über ein Google Business Profile? Wenn nicht, dann ist der 25. April dein Glückstag! Sven Deutschländer von dskom erklärt dir, wie das neue User Interface funktioniert und wie du dein Google Maps-Unternehmensprofil ganz einfach in die Local-Marketing-Strategie integrieren kannst. Zudem liefert er dir einige Do’s und Dont’s aus der Praxis.

Im Vortrag von Frederick Salesse von Offerista dreht sich alles um digitale Angebotskommunikation auf hyperlokaler Ebene, das gezielt auf lokale Zielgruppen abzielt. Von den relevantesten Kanälen über effektive Strategien bietet dir sein Vortrag alles, damit du sowohl lokal als auch global erfolgreich sein kannst.

Der Google-Frühjahrputz geht mit Pia Günther von der Jungle GmbH in die zweite Runde. Denn nicht nur der physische Standort, sondern das entsprechende digitale Pendant, also dein Google-Unternehmensprofil, sollte regelmäßig abgestaubt und aufgefrischt werden, um attraktiv für potenzielle Kund:innen zu sein. Sie liefert dir in ihrem Vortrag fünf Tipps & Tricks für deine erfolgreiche lokale Online-Präsenz.

Du kennst den Unterschied zwischen einer lokalen Landingpage und einer überregionalen Landingpage nicht? Und daher auch nicht die Chancen, den eigenen Auftritt auf die gewünschte lokale Zielgruppe anzupassen? Dann solltest du den Vortrag von Beatrice Köhler, Geschäftsführerin bei Kampagnenreiter, auf keinen Fall verpassen. Sie erklärt auf der Digital-Bash-Bühne, warum eine lokale Landingpage unabdingbar ist, um eine lokale Kund:innenschaft zu erreichen, worauf es bei einer sehr guten lokalen Seite ankommt und wie du diese erstellt.

Deine lokale Agenda

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – Local Marketing

Natascha Ehlers | Moderation | OnlineMarketing.de

Natascha Ehlers | Moderation | OnlineMarketing.de 9:40 – 10:10 Uhr: Google Business Profile – Update Frühjahr 2023

Sven Deutschländer | Online Marketing Experte | dskom GmbH

Sven Deutschländer | Online Marketing Experte | dskom GmbH 10:15 – 10:45 Uhr: Transforming Retail – Digitale Angebotskommunikation von hyperlocal zu global

Frederick Salesse | Director of International Sales | Offerista

Frederick Salesse | Director of International Sales | Offerista 10:50 – 11:20 Uhr: Google Unternehmensprofil: 5 Tipps & Tricks für eine erfolgreiche lokale Online-Präsenz

Pia Günther | Digital Marketing & Performance Manager | Jungle GmbH

Pia Günther | Digital Marketing & Performance Manager | Jungle GmbH 11:25 – 11:55 Uhr: Lokale Landingpages, die konvertieren

Beatrice Köhler | Geschäftsführerin | Kampagnenreiter GmbH

Beatrice Köhler | Geschäftsführerin | Kampagnenreiter GmbH 11:55 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Moderation | OnlineMarketing.de

Die Teilnehmer:innenzahl ist begrenzt.