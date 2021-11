Du möchtest wissen, wie ein Office auf Abruf funktionieren kann, welche aktuellen Digitalisierungsstrategien du für die HR einsetzen kannst und wie Employer Branding und Storytelling heute ablaufen sollten? Dann sei am 1. Dezember beim Digital Bash – HR dabei!

Mit der in Deutschland kürzlich eingeführten Home-Office-Pflicht sowie 3G-Regelung für den Arbeitsplatz erhalten digitale Strukturen im Business und insbesondere auch im HR-Bereich noch einmal mehr Gewicht. Ohnehin sollten hybride Arbeitsmodelle, digitale Rekrutierungsoptionen und moderne, digitalzentrierte Employer-Branding- und Brand-Storytelling-Ansätze längst Einzug in den Alltag der Unternehmen gefunden haben. Doch eine Optimierung solcher Prozesse ist immer möglich. Wie das aussehen kann, erfährst du in unserer neuesten Ausgabe des Digital Bash – HR. Am 1.12.2021 werden dir unsere Expert:innen ab 9:30 Uhr spannende Cases und Insights präsentieren, die dein Recruiting, Branding und die Personalverwaltung auf das nächste Level heben können. Melde dich jetzt kostenlos an.

Dein Vorteil als Teilnehmer:in: Du kannst teilnehmen von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Und wenn du an diesem Tag keine Zeit hast, kannst du im Nachgang auch die Aufzeichnung ansehen.

Unsere Speaker

Marc Stahlmann wird den Digital Bash – HR eröffnen, ehe Alessandra Silva Philipp, Professional Customer Growth Manager bei Personio, in ihrem Vortrag sieben Gründe teilt, warum eine Personalverwaltungs-Software im zeitgemäßen HR Management unverzichtbar ist. Außerdem gibt sie Tipps für die Digitalisierung im Recruiting.

Im Anschluss erläutert Sascha Baron, der Geschäftsführer von dreilandmedien, wie du deine eigene Arbeitswelt mithilfe von Fotos und Videos für andere erlebbar machst. Denn Storytelling im Personal-Marketing ist heute wichtiger denn je. Bewerber:innen möchten mehr über die Marken erfahren, bei denen sie eventuell arbeiten möchten. Auch Podcasts können dabei unterstützen.

Oliver Lehmann ist General Manager bei Mindspace und erklärt beim Digital Bash seine Vorstellung vom Future Office, einem Büro auf Abruf. Denn laut Oliver Lehmann braucht das Büro von morgen ein neues Konzept. Wie das aussehen könnte und welche konkreten Lösungen er vorschlägt, erfährst du in seinem Vortrag.

Ein weiteres Thema des Digital Bash, das für viele Marken und Unternehmen von großem Interesse ist und insbesondere bei LinkedIn gelebt wird, ist das Employer Branding. Dahinter steht das Brand Activation Management, über das Jean-Marc König, Geschäftsführer DACH von Papirfly, ausführlich spricht. Dabei geht er darauf ein, wie du die Wirkung deiner Arbeitgeber:innenmarke auf globaler Ebene optimieren kannst. Ausgewählte Beispiele aus verschiedenen Branchen illustrieren, wie ein stringenter Markenauftritt in diesem Kontext funktionieren kann.

Agenda

09:30 – 09:40 Uhr: Opening Digital Bash – HR

Marc Stahlmann | CEO und Co-Founder | OnlineMarketing.de

09:40 – 10:25 Uhr: Digitalisierung der HR-Abteilung: 7 Gründe, warum Personalverwaltungssoftware unverzichtbar ist!

Alessandra Silva Philipp | Professional Customer Growth Manager | Personio GmbH

Alessandra Silva Philipp | Professional Customer Growth Manager | Personio GmbH

10:30 – 11:00 Uhr: Storytelling im Personalmarketing: Machen Sie Ihre Arbeitswelt mit Foto und Videos erlebbar!

Sascha Baron | Geschäftsführer | dreilandmedien GmbH

Sascha Baron | Geschäftsführer | dreilandmedien GmbH

11:05 – 11:35 Uhr: Future Office – Das Büro auf Abruf

Oliver Lehmann | General Manager | Mindspace

Oliver Lehmann | General Manager | Mindspace

11:40 – 12:10 Uhr: Wie führende Unternehmen die Wirkung ihrer Arbeitgebermarke mit Brand Activation Management auf globaler Ebene maximieren

Jean-Marc König | Geschäftsführer DACH | Papirfly

Jean-Marc König | Geschäftsführer DACH | Papirfly

11:30 – 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Marc Stahlmann | CEO und Co-Founder | OnlineMarketing.de

Marc Stahlmann | CEO und Co-Founder | OnlineMarketing.de

Der Digital Bash Podcast zu den Themen New Work und Feedback-Kultur

Du möchtest schon vor dem 1. Dezember Insights zu neuen Strukturen am Arbeitsplatz erhalten? Dann höre jetzt in den Digital Bash Podcast rein. Hier spricht OnlineMarketing.de-Redakteurin Nadine von Piechwoski mit Andreas Hermann und Katharina Witt von der Business Beat GmbH über den Aufbau einer hilfreichen Feedback-Kultur, Mitarbeiter:innenmotivation und vieles mehr. Jetzt reinhören auf Acast, Spotify und Apple Podcast.

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund um die diversen Einblicke in die HR-Branche mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – HR von OnlineMarketing.de.

