Das vierte Quartal stellt den E-Commerce-Endspurt des Jahres dar, doch du bist noch nicht in den Startlöchern? Das ändern wir gemeinsam am 17. November bei unserem Digital Bash zum Thema.

Für Durschnittsbürger:innen kann das Jahresende schon stressig werden: Immerhin gilt es inmitten von Ski- und Schlittenfahrten, Halloween Partys und dem alljährlichen Balanceakt zwischen weihnachtlichen Familienfeiern und Silvesteraktivitäten noch die passenden Outfits und Geschenke zu organisieren. Für Mitarbeiter:innen des E-Commerce-Bereichs ist der Stressfaktor aber womöglich noch größer: Viele müssen die Online Shops für den Versandhöhepunkt des Jahres vorbereiten, um die Umsatzzahlen zu steigern. Unser Tipp: Sei bereits beim Digital Bash – E-Commerce by Adobe dabei und sichere dir die nötigen Tipps und Tricks, um stressfrei durch das so wichtige Q4 zu kommen.

Wann, wo und wie? Am 17. November hast du von 09:00 bis 12:00 Uhr die Chance, kostenlos beim Digital Bash teilzunehmen. Die Zeit für Anfahrt erübrigt sich bei dem praktischen Online Event. Deal? Dann sehen wir uns im digitalen Publikum, während acht Expert:innen ihre Insights zum Besten geben.

Das erwartet dich beim E-Commerce Event

Nach dem Q4 ist vor dem Q1. Adobes Volker John geht deswegen gleich zu Anfang der berechtigten Frage nach, was uns 2023 im E-Commerce erwarten wird. Konkret gibt er Handlungsanweisungen dafür, welche Herausforderungen auf dich warten werden – und wie du diese in Chancen umwandelst.

Wo der Name E-Commerce fällt, ist Amazon nicht fern: So auch beim Digital Bash. Elisabeth Rösner und Miriam Werder von den ad agents informieren dich über die neusten Entwicklungen des internationalen Versandgiganten und halten dich damit up to date. Damit gehören Product Targeting, Sponsored-Display-Kampagnen und Co. bald zu deinem Alltags-Jargon.

Another Slot, another Duo! Dieses Mal präsentieren Herbert Hohn und Meike Reinhard von der Inxmail GmbH, wie digitales Marketing während und nach der Pandemie Offline Shopping zum Erlebnis macht. Immerhin hat Corona dieses durch Kontaktverbote, Maskeneinsatz und Einlassstopps grundlegend verändert. Das ganze Thema wird praxisorientiert am Beispiel des Sporthandels Intersport aufgezogen.

Du hast an so vielen Digital Bashes teilgenommen, dass dein Unternehmen aus den Wachstumsphasen nicht mehr herauszukommen scheint? In diesem Szenario (und seltenen ähnlichen Fällen) geben dir Birgit Tantner, Gründerin und Geschäftsführerin von MyMakery, und Norman Rohr, VP Marketing & Communications bei der Xentral GmbH, Tipps, um mit den spezifischen Challenges, die bei Einzelunternehmen, Start-up oder KMU zu erwarten sind, umzugehen.

Kein Jahresende ohne Weihnachten. Und wer erwacht an Weihnachten zu neuem Leben? Klar: Die Google Ads! Sarah Vögeli, SEA Growth Consultant bei Smarketer, zeigt dir im finalen Slot des Tages, wie du zum Ende des Jahres nochmal einen olympiareifen Endspurt hinlegst.

Deine Agenda für den Digital Bash – E-Commerce by Adobe

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – E-Commerce by Adobe

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 9:55 Uhr: What's coming next? Herausforderung E-Commerce 2023

Volker John | GTM Lead | Adobe

Volker John | GTM Lead | Adobe

Volker John | GTM Lead | Adobe 10:00 – 10:30 Uhr: Immer up to date: Neues aus dem Amazon Advertising

Elisabeth Rösner | Account Managerin Marketplace Services | ad agents GmbH

Miriam Werder | Account Managerin Marketplace Services | ad agents GmbH

10:35 – 11:00 Uhr: Digitales Marketing zu und nach Pandemie-Zeiten – Wie eine der beliebtesten Marken im Sporthandel On- und Offline-Shopping zum Erlebnis macht

Herbert Hohn | Senior Manager Strategic Alliances | Inxmail GmbH

Meike Reinhard | Partner Managerin | Inxmail GmbH

Herbert Hohn | Senior Manager Strategic Alliances | Inxmail GmbH

Meike Reinhard | Partner Managerin | Inxmail GmbH

11:00 – 11:30: Einzelunternehmer, Startup, KMU: Das Wachstumsframework für E-Commerce Unternehmen

Birgit Tantner | Gründerin & Geschäftsführerin | MyMakery

Norman Rohr | VP Marketing & Communications | Xentral GmbH

Birgit Tantner | Gründerin & Geschäftsführerin | MyMakery

Norman Rohr | VP Marketing & Communications | Xentral GmbH

11:30 – 12:00 Uhr: Endspurt im 4. Quartal – so holst du alles aus deinen Google Ads für das Weihnachtsgeschäft heraus

Sarah Vögeli | SEA Growth Consultant | Smarketer GmbH

Sarah Vögeli | SEA Growth Consultant | Smarketer GmbH

12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de GmbH

Da die Zahl der Tickets limitiert ist, raten wir dir, dich so schnell wie möglich anzumelden.