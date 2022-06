Digital Bash – Business Intelligence: Wenn Daten Antworten geben

Am 14. Juni erfährst du beim Digital Bash – Business Intelligence, wie Real Time Data zum Erfolgstreibstoff werden, warum ein Unternehmen nur so gut ist wie sein CRM, wie Analytics dein Produkt in den Vordergrund stellen und vieles mehr.

Alle sprechen von Data Clean Rooms, Echtzeitdaten und datenbasierten Lösungen sowie der Automatisierung. Dabei sind Daten nicht nur das neue Gold, sondern versprechen auch die Erleichterung diverser Workflows, bieten Potential für unterschiedliche Werbedisziplinen und können CRM, SEO und Co. nachhaltig pushen. Allerdings nur dann, wenn sie strategisch sinnvoll eingesetzt werden. Deshalb bieten wir dir beim Digital Bash – Business Intelligence am 14. Juni ein Potpourri an Insights von der Marketing-Steuerung bis hin zur Location Intelligence. Ab 9:30 Uhr liefern dir unsere Expert:innen die Extraportion Know-how und erläutern praxisnah, wie du mit den richtigen Daten bei deine CRM-System Geld sparen kannst, auf welche Weise Antworten aus Daten dir erlauben, deine Produkte via Analytics in den Vordergrund zu stellen, warum Real Time Data zum Marketing-Treibstoff werden und vieles mehr. Raum für Fragen ist dabei immer gegeben. Sichere dir jetzt deinen Zugang zu Event! Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Unsere Speaker beim Digital Bash – Business Intelligence Die jüngste Ausgabe unseres Digital Bash – Business Intelligence startet nach der Begrüßung durch Moderatorin Natascha Ehlers mit Erik Siekmann, CEO und Gründer von DIGITALFORWARD. Er wird mehr über die Next-Level-Marketing-Steuerung erzählen und erklärt, wie Marketing in Verbindung mit Produkt, Kund:innen, Preisen und Margen zu bewerten ist. Außerdem geht er auf die Effizienz, Messung und Optimierung der Aspekte ein. Im Anschluss erläutern Anne Uekermann, Senior Field Marketing Managerin bei Amplitude, und Oliver Wahner, Senior Solutions Consultant bei Amplitude, wie du Erkenntnisse aus deinem Produkt und den dazugehörigen Nutzer:innendaten ziehen kannst. Sie tauchen in die Tiefen der Product Analytics ein, um dir zu zeigen, wie du ein Produkt datenbasiert optimierst und es schließlich auch für potentielle Kund:innen sichtbar machst. Julia Volz ist Business Consultant und Strategic Partnership Managerin bei Nexiga und offenbart in ihrem Vortrag, den Mehrwert von Location Intelligence. Dieser Ansatz zeigt macht sich räumliches Wissen für dein Unternehmen zunutze. Julia Volz erklärt unter anderem: Welche Daten bieten die Grundlage für Location Intelligence.

Wie sind geographische Muster zu deuten, wie werden neue Potenziale erkannt.

Welche Anwendungen und Funktionen können räumliche Fragestellungen lösen. Jörn Solfrian, General Manager von Mediaplus, agiert nach dem Motto „Speed trumps perfection“. Er untermauert die wachsende Relevanz von Echtzeitdaten und zeigt Beispiele zur Datenvisualisierung in Echtzeit, die dich dem Puls der Zeit und den Trends der Konsument:innen stets nahe bringen. Im finalen Vortrag thematisiert Robert Anders, VP Sales Services bei Cremanski & Company, warum ein Unternehmen nur so gut ist wie sein CRM. Denn mit Silo-Tools und Datenmängeln verbauen sich Unternehmen den Weg zur automatisierten Prozessoptimierung – und damit oft auch zu mehr Erfolg. Robert Anders gibt konkrete Ansätze, wie du dein CRM-System ideal aufgsetzt, welche digitalen Integrationen und Workflows sinnvoll sind, und wie du ergänzende Tools für mehr Effizienz und bessere Datenqualität einsetzt. Agenda 9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – E-Commerce by Adobe Experience Cloud

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash

by Adobe Experience Cloud Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash 9:40 – 10:10 Uhr: Next Level Marketing Steuerung

Erik Siekmann | CEO, Gründer | DIGITALFORWARD

Erik Siekmann | CEO, Gründer | DIGITALFORWARD 10:15 – 10:45 Uhr: Antworten aus Daten – Wie Analytics dein Produkt nach vorne bringen

Anne Uekermann | Senior Field Marketing Manager | Amplitude; Oliver Wahner | Senior Solutions Consultant | Amplitude

Anne Uekermann | Senior Field Marketing Manager | Amplitude; Oliver Wahner | Senior Solutions Consultant | Amplitude 10:50 – 11:20 Uhr: Location Intelligence – Kund:innen visualisieren. Potenziale erkennen. Neue Standorte finden

Julia Volz | Business Consultant | Strategic Partnership Manager | Nexiga

Julia Volz | Business Consultant | Strategic Partnership Manager | Nexiga 11:25 – 11:55 Uhr: Real Time Data. Der unentbehrliche Treibstoff von erfolgreichem Marketing

Jörn Solfrian | General Manager | Mediaplus

Jörn Solfrian | General Manager | Mediaplus 11:45 – 12:15 Uhr: Ein Unternehmen ist nur so gut wie sein CRM

Robert Anders | VP Sales Services | Cremanski & Company

Robert Anders | VP Sales Services | Cremanski & Company 12:15 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de & Moderatorin | Digital Bash Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – E-Commerce by Adobe Experience Cloud von OnlineMarketing.de.