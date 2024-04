Wo sind deine Kund:innen? Digital Bash – B2C Marketing powered by Adobe

Beim Digital Bash – B2C powered by Adobe am 2. Mai 2024 erwarten dich tiefgehende Einblicke in moderne Social-Media-Strategien, die Entwicklung einer zukunftsfähigen MarTech-Architektur, die Einbindung von Content Creatorn, die Gestaltung von Podcasts und Strategien für effektive B2C-Werbekampagnen unter Berücksichtigung der DSGVO und des neuen Consent Modes.

In einer Zeit, in der die digitale Präsenz über den Geschäftserfolg entscheidet, sind klare und effektive Marketing-Strategien entscheidend. Der Digital Bash – B2C Marketing powered by Adobe setzt genau hier an, um Fachpersonal aus dem Bereich des Business-to-Consumer-Marketing entscheidende Einblicke und bewährte Methoden vorzustellen, die direkt auf die Endverbraucher:innen zugeschnitten sind. Dieses Event bietet eine unvergleichliche Gelegenheit, aus erster Hand von führenden Expert:innen zu lernen, wie man Konsument:innen nicht nur erreicht, sondern sie zu treuen Kund:innen macht. Am 2. Mai 2024 ab 9:00 Uhr laden wir dich dazu ein, Teil eines hochkarätigen Programms zu sein, welches dir wertvolle Marketing-Strategien und -Techniken für den B2C-Sektor vermittelt. Mit einer Kombination aus inspirierenden Vorträgen und interaktiven Sessions deckt der Digital Bash eine breite Palette von Themen ab, von Social-Media-Dynamiken über datengesteuerte Werbestrategien bis hin zu innovativen Ansätzen in der Podcast-Produktion. Das Beste daran? Die Teilnahme ist kostenlos, und die Veranstaltung ist so konzipiert, dass sie bequem von überall aus zugänglich ist. Egal ob im Büro, zu Hause oder unterwegs – ein stabiles Internet genügt, um von diesem erstklassigen Wissensaustausch zu profitieren. Registriere dich jetzt, um sicherzustellen, dass du diesen tiefgreifenden Einblick in die Zukunft des B2C Marketing nicht verpasst. Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Unsere Speaker beim Digital Bash – B2C Marketing powered by Adobe Nadja Vogel diskutiert die weit verbreitete Fehlwahrnehmung, dass soziale Medien isolierte digitale Welten sind, ähnlich einem „digitalem Las Vegas“. Sie betont, wie entscheidend es ist, die Dynamik digitaler Communities zu verstehen und in die Markenstrategie zu integrieren. Erfahre, wie eine kulturelle Analyse und die Decodierung relevanter Communities zur Formung von Marketing-Strategien beitragen können. Erfahre von Martin Schnebbe, wie du eine robuste MarTech-Architektur aufbauen kannst, die auf die Zukunft ausgerichtet ist. Der Vortrag gibt Einblicke in die verschiedenen technologischen Stufen und deren spezifische Vor- und Nachteile, und bietet strategische Tipps für Entscheidungsprozesse im Technologieeinsatz.

Lena Schürmann erläutert die Vorteile des 9:16-Formats in der modernen Medienlandschaft und wie es Unternehmen ermöglicht, über Generationen hinweg aktiv zu werden. Sie zeigt auch, wie die Zusammenarbeit mit Content Creatorn sowohl Risiken als auch Chancen für Marken birgt und wie diese effektiv für Marketing-Zwecke genutzt werden können. Thorsten Ising bietet einen tiefen Einblick in die Welt der Podcasts und erklärt, wie Stimmen effektiv genutzt werden können, um Inhalte zu vermitteln und die richtige Zielgruppe zu erreichen. Dieser Vortrag behandelt die Grundlagen der Podcast-Erstellung, von der Ideengenerierung über die Konzeption bis hin zu den technischen Aspekten und Tools, die für einen erfolgreichen Start benötigt werden. Marco Reinhold beleuchtet die aktuellen Herausforderungen im B2C-Werbemarkt unter den strengen Regulierungen der DSGVO und des neuen Consent Modes. Er zeigt auf, welche Kampagnenstrategien noch effektiv sind und welche datenminimalen Ansätze Unternehmen nutzen können, um ihre Zielgruppen effizient anzusprechen und dabei rechtliche Vorgaben einzuhalten. Lerne, wie du deine Werbestrategie an die neuen Datenschutzbedingungen anpassen und gleichzeitig effektiv bleiben kannst. Agenda 9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – B2C powered by Adobe

Julie Kroeger | Digital Bash

Julie Kroeger | Digital Bash 9:10 – 9:40 Uhr: What happens on Social, doesn’t stay on Social

Nadja Vogel | We Are Social

Nadja Vogel | We Are Social 9:45 – 10:30 Uhr: How to make an Adobe PIE?: Eine Anleitung zur Errichtung einer zukunftssicheren B2C MarTech-Architektur

Martin Schnebbe | Adobe

Martin Schnebbe | Adobe 10:35 – 11:05 Uhr: Don’t make Ads, make 9:16 – So geht Social Media Marketing mit Creator Einbindung

Lena Schürmann | WeCreate

Lena Schürmann | WeCreate 11:10 – 11:40 Uhr: Über die Stimme in die Erinnerung: Podcasts denken, konzipieren und produzieren

Thorsten Ising

Thorsten Ising 11:45 – 12:15 Uhr: B2C Ads in Zeiten von DSGVO und Consent Mode – was ist noch möglich?

Marco Reinhold | Heldency

Marco Reinhold | Heldency 12:15 – 12:20 Uhr: Abschluss

Julie Kroeger | Digital Bash Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – B2C Marketing powered by Adobe von OnlineMarketing.de.