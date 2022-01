Customer Success Marketing gehört für Unternehmen zu den wichtigsten Aufgaben überhaupt. Es stärkt die Bindung zu deinen Kund:innen und ist eines der mächtigsten Instrumente im Sales. Im Digital Bash EXTREME – Customer Success Marketing erfährst du Herangehensweisen und Formate.

Wer Produkte und Services anbietet, möchte die eigenen Kund:innen damit zufrieden stellen. Gerade bei Produkten, die regelmäßig bezahlt werden, zum Beispiel in Form eines Abonnements, müssen Kund:innen immer wieder von der angebotenen Leistung überzeugt werden. An diesem Punkt kommt Customer Success Marketing ins Spiel. Denn viele entscheiden vor allem auf Basis von „Peers“ aus der gleichen Branche oder einem ähnlichen Business, ob sie die Zusammenarbeit mit jemandem eingehen wollen. Beim Digital Bash EXTREME zu dem Thema beleuchten unsere Expert:innen das Thema von verschiedenen Seiten und geben hilfreiche Tipps mit.

Am 2. Februar ab 9 Uhr kannst du live dabei sein, wenn unsere Speaker zunächst ihr Wissen teilen und anschließend Rede und Antwort stehen, um auf deine Fragen zu antworten. Du kannst von überall aus teilnehmen – egal, ob aus dem Home Office, dem Büro oder vom Balkon aus. Melde dich jetzt an und sichere dir dein Ticket für den Digital Bash EXTREME – Customer Success Marketing sowie die Aufzeichnungen der Vorträge.

Das Programm

Nach einer Begrüßung durch den CEO von OnlineMarketing.de, Marc Stahlmann, startet Erik Siekmann von Digital Forward den Vormittag. Er gibt in seinem Vortrag eine Einleitung in das Thema und erklärt: Was versteht man genau unter Customer Success Marketing? Vor welche Herausforderungen wirst du gestellt und wie kannst du diese elegant meistern?

Als nächstes teilt Katharina Potyka von Civey ihr Wissen mit dir. Zu diesem Zweck hat sie exklusive Research-Ergebnisse zum State of Customer Success Marketing mitgebracht.

Wie können Kund:innen zu Markenbotschafter:innen oder sogar Trailblazers werden? Samuel Gönner von Fink und Fuchs berät Unternehmen im B2B-Umfeld bei der Planung und Umsetzung von Kommunikationskampagnen und gibt einen Einblick in das Trailblazer-Programm von Salesforce.

Nach einer kurzen Pause steht der Vortrag von Katharina Stapel von der Stapelfux GmbH auf dem Programm. Sie wirft mit den Teilnehmer:innen einen Blick auf Customer Success Marketing für klein- und mittelständische Unternehmen. Denn Kund:innen in Werbebotschafter:innen zu verwandeln, ist unabhängig von der Unternehmensgröße sinnvoll. Katharina fasst Best Practices, Tipps und Tricks für den Einstieg und die Weiterentwicklung zusammen.

Im darauffolgenden Panel kommen gleich mehrere Expert:innen zusammen und diskutieren, ob die Old-school Produkt- und Feature-Kommunikation ihr Ende gefunden hat und was an ihre Stelle tritt. Dabei sind Carsten Brandt von Visable, Dr. Sepita Ansari Pir Seraei von Business Angel, Frederik Schröder von knowhere GmbH, Marcus Tandler von Ryte und Stephanie Krausse von Adobe Systems GmbH.

Kim Dormann von Redpinata GmbH gibt dir im abschließenden Vortrag einen Überblick über die neuen Formate im Customer Success Marketing. Dazu gehören zum Beispiel Live Streaming Events, Live Shopping, relevante oder markenprägende Inhalte in Audio und Video.

Die Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Begrüßung

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

Erik Siekmann | CEO | Digital Forward

Katharine Potyka | Senior Partnership Managerin | Civey

Samuel Gönner | Account Manager & PR-Berater | Fink und Fuchs

10:50 – 11:20 Uhr: Customer Success Marketing für klein- und mittelständische Firmen: Best Practices, Tipps und Tricks für den Einstieg und die Weiterentwicklung

Katharina Stapel | Spezialistin für Verhaltensökonomie, Salesprozesse und Conversionrate | Stapelfux GmbH

Carsten Brandt | Head of Brand & Communications | Visable; Dr. Sepita Ansari Pir Seraei | Business Angel; Frederik Schröder | Geschäftsführer | knowhere GmbH; Marcus Tandler | Co-Founder and Managing Director | Ryte; Stephanie Krausse | Senior Customer Reference Manager EMEA | Adobe Systems GmbH

Kim Dormann | Co-Founder & CEO | Redpinata GmbH

Marc Stahlmann | CEO & Co-Founder | OnlineMarketing.de GmbH

