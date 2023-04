Du möchtest den Überblick über Trends und Potentiale im Programmatic Advertising behalten? Dann sei am 27. April 2023 kostenlos beim Digital Bash – Programmatic powered by d3con dabei.

Du möchtest wissen, wie du mit Consent Based Marketing langfristig Unternehmenswachstum generierst? Wie du automatisiert kontextbezogene Werbung erstellst, die deine Kundschaft begeistert? Oder wie du nachhaltiger wirbst und welche Vorteile dies bringt? Wie all das gelingen kann, erklären unsere Expert:innen anhand von spannenden Cases und Diskussionen beim Digital Bash – Programmatic powered by d3con. Am 27. April 2023 erfährst du von acht Speakern von 9:30 bis 11:45 Uhr, wie du die aktuellen Herausforderungen im Programmatic Advertising meistern kannst. Melde dich jetzt kostenlos an!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei. Du hast am 27. April keine Zeit? Kein Problem! Mit deiner Anmeldung sicherst du dir automatisch auch die Aufzeichnungen des Events.

Unsere Expert:innen beim Digital Bash – Programmatic

Nach der Begrüßung durch unseren Moderator Paul Lahrmann folgt der erste Vortrag von Eda Ertruğul von OneTrust. Eda klärt auf, wie Datenschutz und Marketing erfolgreich zusammenarbeiten können. Sie wird den kund:innenorientierten Ansatz für Marketing Teams näher beleuchten und aufzeigen, wie dieser in der Praxis umgesetzt werden kann. Was gibt es zu beachten, wo sind eventuelle Stolpersteine und Herausforderungen? Wer langfristig auf Consent Based Marketing setzt, wird definitiv profitieren!

Weiter geht es mit einem weiteren wichtigen Thema. Warum Programmatic grüner werden muss, erfährst du von Olivia Bramley. Olivia ist Agency Partner bei MiQ und erklärt dir nicht nur, welche Umweltauswirkungen digitale Werbung verursacht, sondern zeigt dir anhand von Beispielen auch, wie du jetzt schon nachhaltiger und somit zukunftsorientierter werben kannst.

In unserem CMO Panel kommen fünf Marketing-Expert:innen zusammen, um dir aktuelle Trends und Best Practices nahezubringen. Dadurch erhältst du einen Einblick in die Marketing-Strategien anderer Unternehmen und kannst dein eigenes Marketing aus einer neuen Perspektive betrachten. Sei gespannt auf die Insights von Sena Berglar von EssenceMediacom, Juliane Beyerle von MyLily, Dirk Limmer von packster.com, Kristina von Troschke von Schleich und Nicole Bucher von der Offerista Group.

Wenn es keine Cookies mehr gibt, wohin geht es dann im Programmatic Advertising? Die Antwort auf diese Frage bekommst du von Gerrit Scott-Reger von StackAdapt. Gerrit verrät in seinem Vortrag, wie du nicht nur das ideale Publikum erreichst, sondern auch einzigartige und persönliche Erlebnisse für Kund:innen schaffst.

Und das alles, während die Datenschutz-Grundverordnung problemlos eingehalten wird. Außerdem gibt er dir Tipps, wie du kontextbezogene Werbung effektiv in deine Marketingstrategie integrieren kannst.

Agenda

09:30 – 09:40 Uhr: Opening Digital Bash – Programmatic by d3con

Paul Lahrmann | COO von OnlineMarketing.de & Moderator Digital Bash

09:40 – 10:10 Uhr: Consent Based Marketing – Wie können Datenschutz und Marketing erfolgreich zusammenarbeiten?

Eda Ertugrul | Account Executive Mid Market | OneTrust

Eda Ertugrul | Account Executive Mid Market | OneTrust

10:15 – 10:45 Uhr: Programmatic muss grüner werden!

Olivia Bramley | Agency Partner | MiQ Digital

Olivia Bramley | Agency Partner | MiQ Digital

Olivia Bramley | Agency Partner | MiQ Digital 10:50 – 11:10 Uhr: CMO Panel

Sena Berglar | EssenceMediacom; Juliane Beyerle | MyLily; Dirk Limmer | packs GmbH; Kristina von Troschke | Schleich; Nicole Bucher | Offerista

11:15 – 11:45 Uhr: Mach dein digitales Marketing mit automatisierter kontextbezogener Werbung zukunftsfähig

Gerrit Scott-Reger | Senior Sales Manager DACH | StackAdapt

Gerrit Scott-Reger | Senior Sales Manager DACH | StackAdapt

Ab 11:40 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Paul Lahrmann | COO von OnlineMarketing.de & Moderator Digital Bash

Paul Lahrmann | COO von OnlineMarketing.de & Moderator Digital Bash

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights rund ums Programmatic Advertising mitzunehmen. Die Live-Teilnahme und auch der Zugang zur Aufzeichnung des Events sind für dich komplett kostenfrei. Sei dabei und besorge dir jetzt dein Ticket für den Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Programmatic powered by d3con von OnlineMarketing.de.

