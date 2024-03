Statt Eiersuche lieber Themenfindung für dein Business? Wir liefern dir Tickets fürs unser Digital Bash – Easter Special am 27. März samt Customer Journey Hacks, AI-Strategietipps und SEO-Zukunftsausblick.

Statt eintöniger Eiersuche lieber etwas garantiert Großartiges finden? Das geht ganz einfach beim Digital Bash – Easter Special. Dort erwartet dich am 27. März ab 9:00 Uhr morgens ein bunter Mix an Themen und facettenreichen Insights. Ob systematische KI, Customer Journey Hacks, Markenaufbau oder Tipps und Tricks zu SEO – beim Digital Bash findest du Erfolgstipps für deine persönliche Karriere und dein Business, ohne großartig danach suchen zu müssen. Klingt gut? Dann sicher dir noch heute dein kostenloses Ticket und hopple der Konkurrenz mit voller Osterhasen-Power davon.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Du bist am 27. März bereits beschäftigt? Keine Sorge, dank dem Live Stream und einer nachträglichen Aufzeichnung kannst du auch im Nachhinein alle Inhalte mitnehmen. Und du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Auch im Büro oder beim Last-Minute-Ostereinkauf. Das Easter Special kommt zu dir auf dein mobiles Endgerät.

Diese Speaker erwarten dich in beim Digital Bash – Easter Special 2024

Mit der richtigen KI-Strategie einen Vorsprung erhalten? Gar nicht so schwer, behaupten Larissa Mikolaschek und Severin Stickel von der Sest GmbH. Die beiden haben mehr als 20 Unternehmen auf dem Weg in die KI-Strategiefindung begleitet und dabei branchenunabhängig konkrete Schritte herausgearbeitet, die den Unterschied machen. Sichere dir ein Ticket um herauszufinden, wie auch du zum First Mover im KI-Kontext wirst.



Verbraucher:innen erwarten online heute nicht mehr nur, das gewünschte Produkt schnell zu finden. Sie wollen zusätzlich dazu mehr darüber erfahren, Inspiration sammeln und ihre Entdeckungen mit Freund:innen teilen. Friedrich Homburger von Bazaarvoice erklärt dir, warum UGC den Kern all dieser Wünsche bildet und wie sich der passende Einsatz davon in deinen Absatzzahlen bemerkbar macht.

Hast du dir bereits eine Personal Brand aufgebaut? Wenn nicht, dann ist Carina Glöckner von der Qwist Group deine Rettung in der Not. Denn um auf Social Media weiterhin authentisch zu bleiben, ist deine persönliche Marke unumgänglich. Carina liefert praktische Einblicke und Strategien, mit denen du deine Personal Brand authentisch und effektiv in einem Unternehmen aufbaust.

Doppelt hält besser! Deswegen erwartet dich in unserem Programm ein weiterer Vortrag zur Relevanz von Brand Building vom Doppelpack Julia Sawall und Christopher Smid-Sawall (aus dem JC Studio Team). Ihre Devise: Um langfristigen Erfolg zu haben, ist es elementar, mit deiner Marke ein einheitliches Erscheinungsbild zu entwickeln. Erfahre in diesem Vortrag, worauf es ankommt und wie du aus Zahlen erkennen kannst, ob du an deiner Marke arbeiten musst.

Last but not least erwartet dich beim Oster Spezial Freelancerin Tabea Reutter mit ihrem Vortrag über SEO 2024. Dabei spricht sie über aktuelle Veränderungen in der Branche, gibt wertvolle Insights aus ihrer persönlichen Expertise und liefert dazu noch einen richtungsweisenden Zukunftsblick.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 9:40 Uhr: Vorsprung durch Strategie: KI systematisch nutzen

Larissa Mikolaschek | Sest GmbH

Severin Stickel | Sest GmbH

Larissa Mikolaschek | Sest GmbH

Severin Stickel | Sest GmbH

9:45 – 10:15 Uhr: Kurzleitfaden: Die Customer Journey Hacks von 2024

Friedrich Homburger | Bazaarvoice

Friedrich Homburger | Bazaarvoice

10:20 – 10:50 Uhr: Personal Brands: So baust du deine persönliche Marke auf

Carina Glöckner | Qwist Group

Carina Glöckner | Qwist Group

10:55 – 11:25 Uhr: Die beste Marketingstrategie wird scheitern, wenn du keine Marke entwickelst

Julia Sawall | JC Studio

Christopher Smid-Sawall | JC Studio

Julia Sawall | JC Studio

Christopher Smid-Sawall | JC Studio

11:30 – 12:00 Uhr: SEO 2024: Zukunftsblick, Veränderung und Expertise

Tabea Reutter | Tabea Reutter

Tabea Reutter | Tabea Reutter

Tabea Reutter | Tabea Reutter 12:35 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

