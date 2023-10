Am 19. Oktober erfährst du, warum du in deinem Marketing-Mix unbedingt auf den Kanal E-Mail setzen solltest, welche Tools dein Agentur-Management auf ein völlig neues Level heben und welche Rolle AI in deinen Sales-Prozessen spielt.

Ob klein, mittel oder groß – Agenturen verfolgen ihren ganz eigenen Weg zum Erfolg. Kaum eine Agentur lässt sich mit einer anderen vergleichen. Viel zu individuell sind die Teams, Workflows und kreativen Ideen. Und doch ist da etwas, das Agenturen gemeinsam haben: die kreativen und innovativen Lösungsansätze, mit welchen sie großen Konzernen oft einige Schritte voraus sind. Ob bereits alter Agenturhase oder Newbie, beim Digital Bash – Agency Special erwarten dich brandaktuelle Insights und Tipps zum aktuellen Geschehen. Erfahre, welche Tools du jetzt nutzen solltest, warum E-Mail Marketing für Agenturen ein Muss ist und wie sich dein Vertrieb im kommenden Jahr verändern wird. Bist du bereit, deine Agentur mit neuem Wissen ganz groß rauszubringen?

Am 19. Oktober hast du ab 9:30 Uhr die Chance, beim Digital Bash – Agency Special wichtige News und facettenreiche Tipps aus dem Agenturalltag präsentiert zu bekommen. Nutze die Chance und tausche dich mit unseren Expert:innen über unterschiedliche Strategien und Best Practises aus. Wie immer online – und vollkommen kostenfrei. Wir freuen uns auf dich!

Das erwartet dich beim Event

Dass E-Mail Marketing zu den effizientesten Marketing-Kanälen gehört, ist unumstritten. Wenn er richtig bedient wird, kann der Kanal E-Mail ein wichtiger Stützpunkt im Marketing-Mix für Agenturen werden. Wie du E-Mail Marketing effektiv in deiner Agentur umsetzen und deinen Kund:innen einen Mehrwert bieten kannst, zeigt dir Sarah Kegeler von CleverReach. Baue dein E-Mail Marketing mithilfe von Sarahs Tipps aus und sieh selbst, wie sich deine Marketing-Strategie am Ende bewährt.

In der Welt des Agentur-Managements sind Werkzeuge mittlerweile der Schlüssel zum Erfolg. Doch Tools gibt es viele, also woher sollst du wissen, welche wirklich unverzichtbar sind? Dein Guide durch den Dschungel der digitalen Hilfsmittel ist Christopher Stoll, CSO der everii Group. Er zeigt dir einerseits, welche Tools in keiner Agentur fehlen sollten und andererseits, wie du diese am besten einsetzt. Tauche ein in die faszinierende Welt der Tools und lerne, wie du durch ihren Einsatz deinen Agenturalltag vereinfachen kannst.

Anschließend machen wir gemeinsam mit Philipp Jung, Inhaber der Loops Projekt UG, einen Abstecher in den E-Commerce. Philipp stellt dir zunächst die Plattform Loops vor. Du erfährst von ihm einerseits, wie dir Loops beim Produzieren von neuem Content für deine Website helfen kann, andererseits, wie die Plattform in Verbindung mit ihrer Social-Media-Funktion unterhaltsame Inspirationen für Privat und Gewerbe liefert. Kreiere neuen Content für deinen Online Shop und mache somit deinen E-Commerce zu E(motional)-Commerce.

Im Jahr 2024 wird der Vertrieb die entscheidende Säule für nachhaltiges Agenturwachstum sein, während die Erwartungen der B2B-Kund:innen an das Verkaufserlebnis stark gestiegen sind. Diese Prognose stellt Johannes Zimmer, Geschäftsführer der Social Selling GmbH, abschließend zu unserem Agency Special auf. Im Anschluss an Johannes’ Vortrag bist du erstens vertraut mit den üblichen Skalierungsfehlern in der Agenturbranche, zweitens hast du die Logik eines skalierbaren Vertriebssystems im B2B-Bereich verinnerlicht und nicht zuletzt wirst du begreifen, wie zeitgemäßer B2B-Vertrieb gestaltet sein muss, um den Anforderungen deiner Kund:innen gerecht zu werden.

Agenturen bringen Innovation und Fortschritt, daher starte auch du jetzt mit deiner Agentur durch. Hole dir dein kostenloses Ticket für das Digital Bash – Agency Special und werde der Star in der Welt der Agenturen.

Deine Agenda für den Digital Bash – Agency Special

9:30 – 9:40 Uhr: Opening Digital Bash – Agency Special

Natascha Ehlers | Business Development Managerin | OnlineMarketing.de GmbH

9:40 – 10:10 Uhr: E-Mail Marketing für Agenturen leicht gemacht

Sarah Kegeler | Partner Managerin | CleverReach GmbH & Co. KG

Sarah Kegeler | Partner Managerin | CleverReach GmbH & Co. KG

10:15 – 10:45 Uhr: Boost your Agency: Tools, Tools, Tools!

Christopher Stoll | CSO | everii Group

Christopher Stoll | CSO | everii Group

10:50 – 11:20 Uhr: E-Commerce wird E(motional)-Commerce

Philipp Jung | Inhaber | Loops Projekt UG

Philipp Jung | Inhaber | Loops Projekt UG

11:25 – 11:55: Die Evolution des B2B-Vertriebs: Moderner B2B-Vertrieb für Agenturen in 2024

Johannes Zimmer | Founder & GF | SOCIAL SELLING GmbH

Johannes Zimmer | Founder & GF | SOCIAL SELLING GmbH

Johannes Zimmer | Founder & GF | SOCIAL SELLING GmbH 11:55 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

