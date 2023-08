Am 10. August geht der beliebte Cyber Security Bash in die nächste Runde. Hole dir dein gratis Ticket und bleibe in der Digitalwelt auf der sicheren Seite.

Wenn du auf Social-Plattformen präsent bist, Business-Kommunikation betreibst, KI nutzt oder über IoT-Geräte verfügst, dann solltest du die neuste Ausgabe des Digital Bash auf keinen Fall verpassen. Denn am 10. August erwarten dich ab 9:00 Uhr fünf brisante Vorträge zum Thema Cyber Security. Mit deiner Teilnahme erhältst du an nur einem Vormittag gebündeltes Knowhow, mit dem du* deine Cyber-Sicherheit nachhaltig optimieren und so Hacker-Angriffen, Datenklau, Deepfakes und Co. vorbeugen kannst.

Sichere dir über den Link oder direkt über die Digital Bash Website dein exklusives Tickets und erhalte damit kostenlosen Zugang zum Event sowie eine nachträgliche Aufzeichnung.

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Und das Beste: Du kannst teilnehmen, von wo du möchtest. Egal, ob im Büro, bequem im Home Office oder von der Couch aus – mit einem Laptop, Tablet oder Smartphone bist du dabei.

Deine Expert:innen beim Digital Bash – Cyber Security

Nach einer kurzen Begrüßung durch unseren Moderator Daniel Nickel freuen wir uns, Hauke Gierow auf der digitalen Bühne begrüßen zu dürfen. Als Experte für Brand Relations weiß er genau, warum Business-Kommunikation so unsicher ist – und warum sich das gerade ändert. Wo die Schwächen der meistgenutzten Business-Kommunikations-Tools liegen und nach welchen Kriterien du deinen zukünftigen Business Messenger auswählen solltest, erfährst du in seinem Vortrag.

KI-Tools sind in aller Munde und mittlerweile wahrscheinlich auch in jedermanns Business involviert. Michael Veit ordnet den Auftstrebenden Einsatz vom GPT-Sprachmmodell in seinem Vortrag ein und schaut sich den Einsatz von ChatGPT genauer an – nicht nur von Entwickler:innen-, sondern auch von Hacker-Seite aus.

Bist du schon mal einem Deepfake auf den Leim gegangen? Immerhin wirken diese oft täuschend echt. Und seitdem Cyber-Kriminelle die Vorteile von KI-Anwendungen entdeckt haben, ist das Erstellen von Deepfakes leider noch einfacher geworden. Plötzlich nimmst du durch den geschickten Einsatz von KI-Technologie in Echtzeit an einem Videocall teil, der nicht mehr als eine Simulation ist, um Daten und Geld zu erbeuten. Damit dir das nicht passiert, erklärt Rüdiger Pabst, wie du dich vor Deepfakes schützen kannst.

IoT-Geräte cyber-resilient zu gestalten erfordert umfassendes Knowhow. Deswegen freuen wir uns, mit Roland Marx einen kompetenten Insider an Bord zu haben, der über sämtliche Aufgaben, Einsatzbereiche und Vernetzungstopologien Bescheid weiß. Worauf es ankommt, wenn du deine Geräte in Stückzahl sicher betreiben möchtest – und das bereits in der Design- und Produktionsphase – wird er in seinem Vortrag erklären.

Einen Social Media Account zu erstellen, zu gestalten und dich damit mit deinem Umfeld zu vernetzen, kann Jahre dauern. Doch der Aufwand lohnt sich! Denn ein erfolgreicher Account auf Instagram und Co. stellt ein unverzichtbares Business Asset dar. Das Problem? Wenn diese Accounts, die in der Regel auf deinen eigenen oder deinen Firmennamen laufen, gehackt werden, kann das große Schäden anrichten. Deswegen zeigt dir Eva Hammertinger einige Möglichkeiten und Praxistipps auf, mit denen du deine Profile in den Sozialen Medien zuverlässig schützen kannst.

Agenda

9:00 – 9:10 Uhr: Opening Digital Bash – Cyber Security

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash 9:10 – 9:40 Uhr: Warum Business-Kommunikation so unsicher ist – und warum sich das gerade ändert

Hauke Gierow | Vice President Communication, Brand & Government Relations | Wire Swiss GmbH

Hauke Gierow | Vice President Communication, Brand & Government Relations | Wire Swiss GmbH 9:45 – 10:15 Uhr: Neue Gefahren und Chancen durch KI in der Cyber Security

Michael Veit | Technology Evangelist | Sophos Technology GmbH

Michael Veit | Technology Evangelist | Sophos Technology GmbH 10:20 – 10:50 Uhr: Identitätsklau mit KI – Deepfakes erkennen

Rüdiger Pabst | Geschäftsführer | Pabst Media GmbH

Rüdiger Pabst | Geschäftsführer | Pabst Media GmbH 10:55 – 11:25 Uhr: Das „S“ in IoT steht für Security?! – Wie macht man IoT Geräte cyberresilient?

Roland Marx | Manager BU IoT und Embedded Secrity | OSB connagtive GmbH

Roland Marx | Manager BU IoT und Embedded Secrity | OSB connagtive GmbH 11:30 – 12:00 Uhr: Accountsicherheit in den sozialen Medien: Profil gehackt – was kann ich tun?

Eva Hammertinger | Geschäftsführerin / Unternehmensinhaberin | Eva Hammertinger Legal & Strategy Consulting

Eva Hammertinger | Geschäftsführerin / Unternehmensinhaberin | Eva Hammertinger Legal & Strategy Consulting 12:00 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Daniel Nickel | Business Development Manager | OnlineMarketing.de & Moderator | Digital Bash

Jetzt Live-Zugang und Aufzeichnung sichern!

Die Teilnehmer:innenzahl ist auf 2.500 begrenzt. Sichere dir jetzt deinen Zugang, um die facettenreichen Insights aus dem vielseitigen Programm mitzunehmen. Bereit für deinen Wissensvorsprung in der Digitalbranche mit Digital Bash – Cyber Security von OnlineMarketing.de?