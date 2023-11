Beim Digital Bash – Social & Influencer erhältst du am 28. November maßgeschneiderte Content-Strategien, um erfolgreich ins Jahr 2024 zu starten.

Zugegeben, nicht jede:r hat das Zeug zum Influencer. Doch das ist gar kein Problem, solange du und dein Business das Zeug dazu haben, die richtigen Influencer an den Start zu holen. Das müssen keine Mega-Stars sein, ganz im Gegenteil: Auch Mitarbeiter:innen sind in der Position, zu beeinflussen und wirken damit ähnlich wie Mikro-Influencer. Um mit den ganzen Klischees rund um das Thema zum Jahresende grundlegend aufzuräumen, freuen wir uns auf die neuste Digital Bash – Social & Influencer Edition am 28. November.

Obwohl Social Media ein wichtiger Teil der strategischen Kommunikation ist, fehlt vielen Unternehmen das strategische Fundament dazu. Sarah Sunderbrink von zooplus verrät dir, wie du in nur wenigen Schritten deine kostenlose inhouse Social-Media-Strategie erstellst.

Wenn Social Media sich eines anhören darf, dann dass es dort ganz schön toxisch zugeht. Doch keine Sorge! Denise Mancione, Head of Marketing DACH bei Snap Inc., hat das Gegengift dabei. Verabreichungsform: Snapchat. Wie Snapchat mit Augmented Reality zu einem Happy Place wird und wie du diese Erfolge für deine Brand nutzen kannst, erfährst du in ihrer Keynote.

Zweite Runde für Merdan Dogcan von streamboost. Diesmal stellt er dir einen Ads Manager vor, der Twitch und Social vereint. Damit werden automatisierte InStreams zum Kinderspiel. Auch über datenbasiertes Mikro-Influencer-Bundling und erfolgreiche Werbe- und Recruiting-Maßnahmen auf Twitch teilt er sein Wissen.

Die Frage des 21 Jahrhunderts lautet: Sind wir nicht alle ein bisschen Influencer? Leander Sempell von SocialSpark weiß, wie deine Mitarbeiter:innen mit dem Corporate-Influencer-Programm deine Brand auf LinkedIn und Co. stärken. Auf welche Hürden und Stolperfallen du vorbereitet sein solltest, erfährst du ab 10:55 Uhr.

Wir wissen alle: Influencer Marketing ist äußerst effektiv, um neue Kund:innen zu gewinnen und deine Marke bekannter zu machen. Aber wie weißt du, ob deine Kampagne auch wirklich erfolgreich war? Sandra Gärtner von Green Adz erzählt dir von einer Messvariante, mit der dein Return on Investment deutlich wird und erklärt, warum Brand-Lift-Studien alles verändern.

Kopfarbeit statt Bauchgefühl: Warum du auf Content-Analyse setzen solltest, um herauszufinden, was wirklich gut ankommt. Sevnja Schneider und Yasaman Kimiaei Asadi von crowdmedia erklären dir, wie du ein tieferes Verständnis für deine Zielgruppe bekommst und damit maßgeschneiderten Content produzieren kannst. So setzt du Ressourcen sinnvoller ein und kannst deine Kreativität gezielt einbringen.

9:00 – 9:10 Uhr: Opening

Michelle Sobek | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

9:10 – 9:40 Uhr: Social-Media-Strategie einfach gemacht: Inhouse, mit kleinen Teams & ohne Budgets jetzt loslegen!

Sarah Suderbrink | Teamlead Social Media | zooplus

Sarah Suderbrink | Teamlead Social Media | zooplus

9:45 – 10:15 Uhr: „The Antidote" zu Social Media: Wie Snapchat einen „Happy Place" für Brands und Creator schafft

Denise Mancione | Head of Marketing DACH | Snapchat

Denise Mancione | Head of Marketing DACH | Snapchat

10:20 – 10:50 Uhr: Twitch Influencer meets Social Ads! Ein neuer Ads Manager der beides verbindet!

Merdan Dogan | Co-Founder und Head of Marketing & Sales | streamboost GmbH

Merdan Dogan | Co-Founder und Head of Marketing & Sales | streamboost GmbH

10:55 – 11:25 Uhr: Sind wir nicht alle ein bisschen Influencer?

Leander Sempell | Co-Gründer & Geschäftsführer | SocialSpark

Leander Sempell | Co-Gründer & Geschäftsführer | SocialSpark

11:30 – 12:00 Uhr: Influencer-Marketing-ROI: Brand-Lift-Studien sind der Game Changer für steigende Budgets

Sandra Gärtner | Geschäftsführende Gesellschafterin | Green Adz

Sandra Gärtner | Geschäftsführende Gesellschafterin | Green Adz

12:05 – 12:35 Uhr: Kopfarbeit statt Bauchgefühl: Content-Analyse für bessere Inhalte – Praxisbeispiele und „How to"

Svenja Schneider | Senior Social Media Managerin | crowdmedia GmbH

Yasaman Kimiaei Asadi | Junior Social Media Managerin | crowdmedia GmbH

Svenja Schneider | Senior Social Media Managerin | crowdmedia GmbH

Yasaman Kimiaei Asadi | Junior Social Media Managerin | crowdmedia GmbH

12:35 – 12:45 Uhr: Key Takeaways und Abschluss

Michelle Sobek | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

Michelle Sobek | Moderation | OnlineMarketing.de GmbH

