Wer auf YouTube wirbt, weiß, dass die sogenannten Masthead Ads die erfolgversprechendsten sind. Schließlich werden diese prominent in Form eines Banners oben auf der Video-Website angezeigt – und das auf sämtlichen Geräten. Mutterkonzern Google verspricht Advertisern folgende Vorteile:

Jetzt verkündete die Videoplattform gegenüber dem Branchenportal Axios, dass aufgrund der Effektivität der Masthead Ads, strengere Regularien für die Inhalte dieser in Kraft treten. So soll künftig keinerlei Werbung für Alkohol, Wettspielerei, Drogen oder Politik in dem prominenten Werbe-Slot bei YouTube ausgespielt werden. In dem Bericht heißt es:

Beginning Monday, ads that feature any gambling-related content offline or online, including sports betting and casino games, will be banned. The ban will also apply to ads that promote the sale of alcohol, as well as branding ads for alcoholic beverages that don’t explicitly reference sales. Ads that are endorsing a candidate for office will be banned. Ads that are political in nature, like issue ads, will be reviewed on a case-by-case basis.