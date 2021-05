YouTube hat in einem Update der Nutzungsbedingungen mehrere schon länger befürchtete Änderungen offiziell gemacht. Zum einen wird die Videoplattform künftig auch bei Videos von Creatorn, welche nicht Teil des YouTube-Partnerprogramms sind, Ads schalten können. Die YouTuber erhalten für diese jedoch keine Einnahmen. Außerdem müssen alle Creator, die aufgrund von US-amerikanischen Zuschauer:innen in den USA Geld verdienen, künftig Steuern zahlen.

Bereits seit November 2020 müssen sich kleine Creator in den USA damit abfinden, dass YouTube bei ihren Videos Ads ausspielt – ohne dass sie dabei etwas verdienen. Nun kommt das Update ab dem ersten Juni 2021 auch für den Rest der Welt. Um durch Anzeigen Einnahmen zu generieren, müssen sich die Creator für das YouTube-Partnerprogramm bewerben, wie die Plattform erklärt:

Wir beginnen nach und nach damit, in einer begrenzten Anzahl an markensicheren Videos auf Kanälen, die nicht am YouTube-Partnerprogramm teilnehmen bzw. keine Monetarisierungsvereinbarung mit YouTube haben, Anzeigen einzublenden. Diese Creator erhalten zwar keinen Anteil an den Einnahmen aus diesen Anzeigen, sie können sich aber weiterhin für das YouTube-Partnerprogramm bewerben, sobald sie die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen, an denen sich nichts ändert.