Viele Creator auf YouTube verdienen mit Einnahmen durch Werbeanzeigen in ihren Videos ein ordentliches Gehalt. Um überhaupt Einnahmen generieren zu können, reicht es jedoch nicht, ein Video hochzuladen. Creator, die Ads vor, in und nach ihren Videos schalten möchten, müssen über das YouTube Partner Program zugelassen werden. Bei Creatorn, die noch nicht zugelassen sind, wurden bisher auch keine Ads ausgespielt. Ab heute ändert sich das jedoch. Wie YouTube bekanntgab, wird das Unternehmen auch bei kleinen Creatorn Ads ausspielen, diese werden jedoch keinen Teil der Werbeeinnahmen abbekommen.

Creator wurden über eine Änderung in den Terms of Service auf die neue Maßnahme aufmerksam. So heißt es dort:

We added this new section to let you know that, starting today we’ll begin slowly rolling out ads on a limited number of videos from channels not in YPP. This means as a creator that’s not in YPP, you may see ads on some of your videos. Since you’re not currently in YPP, you won’t receive a share of the revenue from these ads […].