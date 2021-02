Auf der Streaming-Plattform Twitch liefen jüngst Ads von Amazon, die sich gegen eine Gewerkschaft beim Retail-Riesen aussprechen. Twitch hat diese nun entfernt und distanziert sich.

We really don’t need anyone coming in and telling us what they want to give us, because basically we have everything we need here.

Das sagt eine Amazon-Mitarbeiterin in einer der Ads des Unternehmens, die allesamt in dem Slogan „Vote no for the union“ enden. Die Werbung lief zuletzt auf der populären Streaming-Plattform Twitch, wurde dort jedoch nach kurzer Zeit wieder entfernt. Ein:e Sprecher:in des Unternehmens gab an, dass die Plattform keine politische Werbung dulde und dass diese Werbung niemals auf Twitch hätte erlaubt werden dürfen.

Amazon kämpft mit Ads gegen gewerkschaftliche Organisation

Mitarbeiter:innen des Amazon-Warenhauses am Standort Bessemer in Alabama in den USA können derzeit an einer Wahl teilnehmen, die darüber entscheidet, ob dieser Standort der erste von Amazon ist, der eine Gewerkschaftsvertretung erhält. Amazon hatte sich dagegen gewehrt, aber wie The Guardian berichtet, gab das National Labor Relations Board (NLRB) der USA den Organisator:innen der Wahl grünes Licht. So wurden ab dem 8. Februar Mails an Mitarbeiter:innen versendet, um die Wahl einzuleiten – diese soll am 29. März abgeschlossen sein.

Amazon hatte bereits im Vorfeld dieser Entwicklung gewerkschaftliche Bestrebungen des Personals zu unterdrücken versucht. Nun schaltete das Unternehmen sogar diverse Ads, um Mitarbeiter:innen davon zu überzeugen, sich gegen eine Gewerkschaftsvertretung auszusprechen. Auf dem Twitter Account der More Perfect Union sind zwei dieser Ads zu sehen. Darin erklären ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, wie gut es ihnen bei Amazon geht und dass der Einfluss der Gewerkschaft nicht nötig sei, womöglich sogar schädlich sein könnte: