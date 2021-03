Reddit ist eine der wenigen populären Social-Media-Plattformen, die sowohl sexuell als auch pornographisch konnotierte Inhalte nicht verbietet. Und das wird sich laut CEO Steve Huffman auch nicht ändern. Auf die Frage der Axios-Journalistin Erica Pandey, ob diese Form der Inhalte weiterhin Teil der „Mission“ von Reddit sei, erklärte Huffmann im Interview mit dem Publisher Axios auf HBO:

Wie andere prominente Aspekte auf Reddit sei Sex eines der Themen, das online wie offline häufig nicht sehr gut bedient werde. Daher wird Reddit Sex weiterhin nicht verbannen.

Steve Huffman geht noch weiter und sagt im Interview, dass Reddit pornographische Inhalte ebenfalls weiter unterstützen wird, sofern diese in keiner Weise ausbeuterisch sind. Obwohl das bei Pornographie oft der Fall sein könne, gebe es genauso entsprechende Inhalte vor einem positiven Hintergrund:

But there’s another aspect that’s empowering. And these are people sharing stories of themselves, pictures of themselves. And we are perfectly supportive of that.

Der CEO gibt dazu aber an, dass es auf Reddit klare Regeln gibt. Verboten ist nach der Content Policy sowohl Content, der Minderjährige in sexuellen Kontexten zeigt, als auch das Posting von sexuellen oder pornographischen Inhalten, bei denen Beteiligte nicht ihre Einwilligung gegeben haben. Dazu zählen ebenso gefakte Videos oder Fotos. Verstöße gegen diese Regeln nimmt Reddit laut Huffman sehr ernst. Abschließend erklärt er jedoch:

There are difficult decisions to make in this sphere, but we think they’re worth making, as opposed to saying, you know, ,No sex at all,‘ for example.