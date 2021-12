Zuerst testete Meta das Programm Facebook Protect im Jahr 2018, ehe der Konzern es 2020 vor den US-Wahlen einführte. Im September 2021 begann der Konzern dann mit der globalen Ausweitung. Bis Ende des Jahres soll es in über 50 Ländern verfügbar sein.

Bisher haben 1,5 Millionen Accounts das Feature aktiviert. Bei insgesamt über 2,9 Milliarden monatlich aktiven Usern sind das jedoch vergleichsweise wenige. Von diesen 1,5 Millionen nutzen 950.000 die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Diese wird laut Nathaniel Gleicher jedoch insgesamt nicht ausreichend genutzt:

Right now, anyone can enroll in two-factor authentication and everyone should. However, this important feature has been historically underutilized across the internet — even by people that are more likely to be targeted by malicious hackers, such as journalists, activists, political candidates and others.