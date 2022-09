Die Startseite von YouTube erhält ein Redesign, unter anderem kannst du dich auf eine Black-Mode-Option freuen. Welche Änderungen noch geplant sind, erfährst du in diesem Artikel.

Das Redesign der YouTube Homepage steht in den Startlöchern, schreibt 9to5Google. Auch ein schwarzes Design ist geplant. In den letzten Wochen hatte YouTube die Neugestaltung getestet, bei der verschiedene Elemente optimiert wurden. Die Plattform arbeitet an einer umfassenden Überarbeitung für alle User.

9to5Google konnte das Redesign kurzfristig testen. Laut ihnen soll das Karussell mit verschiedenen Themen auf Rechtecke mit abgerundeten Ecken umgestellt werden, während „Explore“ ganz links erscheint. Dadurch würde sich die Desktopversion der App-Anwendung auf dem Smartphone annähern, unter anderem weil die mittlere Registerkarte in der unteren Leiste für „Shorts“ stehen soll.