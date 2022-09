YouTube vereinfacht die Promotion des eigenen Channels und Contents für Creator und Brands. Der neue Promotions Tab im Creator Studio ermöglicht es diesen, Kampagnen nicht mehr über den Google Ads Manager abwickeln zu müssen, sondern diese direkt im YouTube Studio zu planen und umzusetzen. Der Tab befindet sich aktuell in der Testphase mit einer kleinen Gruppe von Desktop-Nutzer:innen.

YouTube erklärt, das Feedback von Creatorn erhalten zu haben, dass sich diese Tools wünschen, um mehr Zuschauer:innen zu erreichen und das Wachstum ihres Channels anzukurbeln. Der neue Promotions Tab soll ein solches Tool sein und den Workflow vereinfachen:

We’ve heard that creators want more tools to help grow their channel and reach a wider audience, so we are testing a simpler end-to-end workflow in Studio instead of through Google Ads.