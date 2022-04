WhatsApp Communities wurden Anfang des Jahres zum ersten Mal registriert – jetzt folgen weitere Infos per WABetaInfo Screenshot, den auch der Social-Media-Experte Matt Navarra auf seinem Twitteraccount teilt. Der Screenshot der WhatsApp Beta für Android Version 2.22.9.10 zeigt ein neues Gruppen-Symbol links von der Übersicht der Chats. Das Symbol deutet auf eine Abkürzung zum Erstellen von Communities. Außerdem wird eine Beschreibung von Communities präsentiert:

Communities bring related groups together. Any community you create or get added to will appear here.