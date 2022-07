User des Meta Messengers könnten bald eine Textvorschau erhalten, wenn jemand in einem Einzel- oder Gruppen-Chat eine Reaktion getätigt hat.

Erst seit kurzem können WhatsApp User nicht mehr nur mit sechs, sondern gleich mit allen im Keyboard verfügbaren Emojis reagieren. Doch vergleichsweise sind Reaktionen auf WhatsApp noch nicht lang etabliert – beispielsweise hat Signal die Funktion früher als die Meta App eingeführt. Und auch auf LinkedIn und in Instagram Stories sind Emoji Reactions schon länger verfügbar.

Doch besser spät als nie heißt es sprichwörtlich und die neusten Entwicklungen zeigen, dass WhatsApp Reactions weiter ausgebaut werden. So testet die Meta App derzeit neue Vorschauen für Nachrichtenreaktionen direkt in der Chatübersicht. Auch der Social-Media-Experte Matt Navarra twitterte diese WhatsApp News auf seinem Account und liefert zugleich einen Screenshot, wie die Mitteilung über eine Reaction in der Chatleiste aussehen könnte.