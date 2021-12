Im Oktober 2021 startete der Meta-Konzern ein Pilotprogramm für das Digital Wallet Novi. Dieses wurde zunächst in Guatemala und den USA ausgerollt und sollte einen Testlauf darstellen, um zu ermitteln, inwieweit das System zum Geldtransfer im Mobile-Bereich funktioniert. Das Digital Wallet soll langfristig dabei helfen, Geld sicher und schnell auch über Ländergrenzen hinweg zu transferieren – ohne Gebühren dafür zahlen zu müssen. Immerhin haben laut Meta und einem Index der World Bank 1,7 Milliarden erwachsene Menschen weltweit keinen Zugriff auf ein Bankkonto. Jetzt wird das Digital Wallet für WhatsApp User in den USA ausgerollt.

Der internationale Geldtransfer könnte sich in den kommenden Jahren deutlich verändern. Und mitverantwortlich könnte Meta sein. Der Konzern hinter dem Digital Wallet Novi hat nun verkündet, dass die Integration des Geldtransfersystems in den größten Messenger der Welt, WhatsApp, gestartet wird.

We’re offering people another way to access the Novi pilot by making it available on WhatsApp. Starting today, a limited number of people in the US will be able to use Novi to send and receive money right within their WhatsApp chat. To learn more about using Novi on WhatsApp, visit novi.com/WhatsApp. Using Novi doesn’t change the privacy of your WhatsApp personal messages and calls, which are always end-to-end encrypted. To learn more about how your information is protected while using Novi on WhatsApp, visit the WhatsApp Help Center.