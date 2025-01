Während beispielsweise Metas Imagine Yourself Feature auf hochstilisierte, aber wenig realistische Darstellungen setzt, fügt TikTok die KI-generierten Bilder gut in das soziale Erlebnis der Plattform ein.

Weitere KI-Funktionen auf TikTok: Kreativität trifft auf Technologie

Ein echtes Plus von TikTok ist die nahtlose Integration von KI-Features, die kreativen Content smarter und zugänglicher machen. So entwickelte die Plattform jüngst einen KI-Meme-Generator, der es erleichtert, eigene Bilder in virale Trends einzubinden – und so den Zeitgeist mitzugestalten. Social-Media-Journalist Radu Oncescu zeigt auf Threads, was dieses Feature kann.