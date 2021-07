TikToks Algorithmus ist kein Geheimnis mehr. ByteDance, das Unternehmen hinter der App, hat begonnen, die TikTok-KI an interessierte Unternehmen zu verkaufen.

Dank TikToks ausgefeiltem Algorithmus verbringen User gerne mal mehrere Stunden am Stück in der App. Dieser sorgt durch die Berücksichtigung von Faktoren wie User Interactions, Videoinformationen und Geräteinstellungen dafür, dass den Nutzer:innen fast ausschließlich Inhalte präsentiert werden, die mit ihren Interessen übereinstimmen. Die Geheimnisse des Empfehlungsalgorithmus lüftete TikTok erstmals im Juni 2020. Und nun soll das KI-System der App auch anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, wie die Financial Times berichtet.

BytePlus vermarktet Algorithmus, Real Time Effects und mehr

ByteDance, der Konzern hinter TikTok, hat kürzlich einen neuen Geschäftsbereich gegründet, welcher das KI-System vermarkten soll. Dieser nennt sich BytePlus und verkauft laut der offiziellen Website neben dem Algorithmus auch AR-Effekte, Übersetzungs-Features sowie Tools zur Datenanalyse.

Der Empfehlungsalgorithmus könne von Käufer:innen in Anspruch genommen, und für deren Apps und Kund:innen personalisiert werden. Der Verkauf der TikTok-Funktionen ist für ByteDance ein weiterer Weg, sich finanziell abzusichern – auch wenn das Wachstum der App bislang kein Ende zu kennen scheint.

Kein Kommentar von ByteDance

Zu den bisherigen Kund:innen von BytePlus gehören die US-amerikanische Fashion App Goat, das indonesische Online-Shopping-Unternehmen Chilibeli sowie die Reise-Website WeGo. ByteDance gab hierzu bislang keinen Kommentar ab. Es bleibt abzuwarten, welche Unternehmen die Chance ergreifen werden, die Technologie hinter dem berühmten TikTok-Algorithmus zu erwerben. Eins ist sicher: Der Algorithmus zieht die User in seinen Bann. Denn auch 2021 kann sich TikTok den ersten Platz beliebtesten Apps weltweit sichern.