Das Metaverse könnte in zehn Jahren mehr als eine Milliarde Menschen erreichen – doch bis dahin ist noch viel zu tun. Nun haben sich Meta, Microsoft, Adobe und 33 weitere Tech-Unternehmen und -Organisationen zusammengeschlossen, um im sogenannten Metaverse Standards Forum bestimmte Standards für das Metaverse zu entwickeln. Hiermit wollen die Mitglieder des Forums die Entwicklung des Metaverse vorantreiben und seine Potentiale bestmöglich ausschöpfen. Bemerkenswert ist, dass Apple und Google bislang nicht mit dabei sind – Apple verkündete bereits im Januar 2022, vorerst nicht auf das Metaverse zu setzen.

Fokus des Forums sind pragmatische Projekte. Das Forum nennt in diesem Kontext Prototyping, Hackathons, Plugfests und Open-Source Tooling. Die Projekte sollen die Testung und anschließende Annahme von Standards voranbringen. Darüber hinaus werden hierbei eine konsistente Terminologie sowie übergreifende Richtlinien entwickelt. Diese sollen sich unter anderem auf 3D-Grafiken, AR und VR, Digital Twins, Multi-User Gaming und mehr beziehen.

Regelmäßige Forum-Meetings sollen ab Juli 2022 stattfinden. Gehostet wird das Forum von der Khronos Group – ein Konsortium, das sich für die Erstellung offener Standards im Medienbereich einsetzt. Die Standardisierung sei essentiell, um ein offenes und inklusives Metaverse zu verwirklichen, erklärt Khronos-Präsident Neil Trevett:

The metaverse will bring together diverse technologies, requiring a constellation of interoperability standards, created and maintained by many standards organizations. The Metaverse Standards Forum is a unique venue for coordination between standards organizations and industry, with a mission to foster the pragmatic and timely standardization that will be essential to an open and inclusive metaverse.