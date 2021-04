Facebook führt beständig neue Features ein, um die User Experience auf der Plattform zu optimieren. Und das gilt auch für das auditive Erlebnis. Nachdem der Social-Konzern bereits einen eigene Version der Drop-In Audio-App Clubhouse in die offizielle Testphase hievte, wurde auch die Integration von Podcasts auf der Plattform bekanntgegeben. Nun baut Facebook diesen Bereich noch weiter aus und lässt Nutzer:innen ab sofort Lieder und Podcasts von Spotify in voller Länger in der eigenen App abspielen. So müssen die User die Facebook-Anwendung nicht verlassen, um einen Song oder eine Episode ihres Lieblings-Podcasts zu hören. Facebook erklärt:

The new feature, which will introduce a miniplayer experience within Facebook, will make it easier for you to connect your Spotify listening experience with your Facebook community. You can share what you’re listening to with your friends and others who share your interests. And if you want, you can tell them why it’s meaningful to you.