In einem Facebook Post erklärt Meta CEO Mark Zuckerberg, was das Feature kann. Zudem weist er darauf hin, dass mit den Ray-Ban Stories künftig die Beantwortung von Nachrichten sowohl im Messenger als auch bei WhatsApp ganz einfach mit Sprachbefehlen möglich sein wird.

Launching more hands-free features for Ray-Ban Stories today. Now you can make calls, hear message readouts, and send end-to-end encrypted messages with WhatsApp. Soon you’ll also be able to directly reply to Messenger or WhatsApp messages with voice commands.