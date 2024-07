Als Konkurrenz zu Google und ChatGPT setzt Perplexity derzeit auf hilfreiche Features für User, um sich als AI Answering Machine zu behaupten. Aktuell hat Perplexity rund 15 Millionen monatlich aktive User, Tendenz steigend. Davon berichtet Search Engine Land unter Berufung auf die eigenen Angaben des KI-Startups. Im Mai 2024 kam die AI Answering Machine nach Daten von Similarweb auf über 85 Millionen Visits. Vor allem die besondere Darstellung von Antworten (eher als Suchergebnisse) soll User anziehen. Dazu zählt zum einen, dass Perplexity die Quellen vergleichsweise prominent anzeigt. Zum anderen setzt das Unternehmen verstärkt auf Voice Features.

Perplexity arbeitet seit einigen Monaten beispielsweise mit SoundHound zusammen. Der AI Assistant des Voice-AI-Unternehmens wird inzwischen mit Perplexitys LLM-Fähigkeiten unterstützt. Im Mai erklärte Dmitry Shevelenko, Chief Business Officer bei Perplexity:

Through this integration with SoundHound’s Chat AI assistant, we’re one step closer to our goal of making Perplexity available to everyone across every device they use. With the growing popularity of voice AI, we’re allowing users to more easily access the information they need, when they need it.