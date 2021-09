Dark Mode Fans aufgepasst: LinkedIn launcht nun den Dunkelmodus sowohl für die mobile also auch für die Desktop-Version. Das Business-Netzwerk zieht damit mit anderen Plattformen wie YouTube, Facebook und Instagram gleich. Laut eigenen Angaben führte LinkedIn den Dark Mode nun umfassend ein, da das Dunkel-Layout zum einen besser für die Augen der User sei. Diese seien so nicht dauerhaft dem Blaulicht der Smartphone und Laptop Displays ausgesetzt. Zum anderen soll die Business-Plattform inklusiver werden. LinkedIn erklärt:

We also took this opportunity to introduce dark mode versions of our illustrations that complement the dark mode experience. These illustrations capture a wide variety of industries and fields beyond tech and represent professionals of all abilities of backgrounds, bringing to life our vibrant and diverse LinkedIn community.