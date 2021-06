Bei der digitalen WWDC21 stellte Apple zahlreiche Updates von iOS 15 vor. So können User Facetime nun im Web und mit SharePlay-Funktion nutzen und sogar neue Ausweisdokumente in die Apple Wallet integrieren.

Apples Entwickler:innenkonferenz WWDC21 musste auch in diesem Jahr digital statt vor einem Riesenpublikum abgehalten werden. Dabei dürften die Zuschauer:innen so oder so über die vielfältigen neuen Optionen erstaunt gewesen sein, die das Unternehmen im Rahmen von der Betriebssystemversion iOS 15 vorstellte. Dabei gibt es Features, um sich besser zu konzentrieren und für den deutlich erhöhten Datenschutz. Außerdem hat Apple die Experience bei Benachrichtigungen auf dem Screen visuell optimiert und ein Produkt wie Google Lens vorgestellt. Auch die Wetter-App, die Apple-Karten und das Apple Wallet hat das Development Team verbessert. Und für die gerade in Pandemiezeiten so populäre Option Facetime gibt es gleich mehrere bahnbrechende News.

Facetime ist jetzt auch bei Android und Windows via Web nutzbar – und bekommt umfassende SharePlay-Funktion

In einer ausführlichen Pressemitteilung zeigt Apple die großen neuen Features auf, die iOS 15 zu bieten hat. Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering bei Apple, erklärt einleitend:

iOS 15 hilft Anwender:innen in Verbindung zu bleiben, während sie Erlebnisse in Echtzeit teilen und gibt ihnen neue Werkzeuge an die Hand, um Ablenkungen minimieren und sich besser konzentrieren zu können. Es nutzt Intelligenz, um alles rund Fotos zu verbessern und bringt mit umfangreichen Upgrades für Karten neue Möglichkeiten, die Welt zu erkunden. Wir können es kaum erwarten, dass unsere Kund:innen es selbst erleben.

Ein neues Erlebnis bietet nun beispielsweise Facetime. Dabei werden nicht nur Hintergrundgeräusche gefiltert und 3D-Stimmen eingesetzt, um die Personen von dort zu hören, wo sie sich im Screen befinden. Auch ermöglicht eine neue Rastereinstellung bei Gruppenanrufen, dass alle gleichzeitig zu sehen sind. Neu ist ebenfalls die Funktion SharePlay. Damit können User

gemeinsam Songs mit Apple Music hören, eine Fernsehsendung oder einen Film synchron ansehen oder ihren Bildschirm teilen, um zusammen Apps anzusehen. SharePlay funktioniert auf iPhone, iPad und Mac und mit der geteilten Wiedergabesteuerung kann jede:r in einer SharePlay Session die Wiedergabe starten, pausieren oder vorwärts springen.

Besonders interessant ist für alle, die keine Geräte von Apple nutzen, die News, dass Facetime-Anrufe nun auch für sie möglich sind. Ein Link, der über ein iPhone, iPad oder Mac erstellt wird, reicht aus, um über Nachrichten, Kalender, E-Mail oder Dritt-Apps geteilt zu werden. Mit diesem Link können User dann im Web über Android- oder Windows-Geräte auf Facetime zugreifen. Die Anrufe bleiben dabei durchgehend verschlüsselt.

Während Facetime im Home Office hilfreich sein kann, bietet Apple ein weiteres Update, das auch in diesem Kontext relevant sein dürfte. Die On-Device-Intelligenz ermöglicht es, Mitteilungen zu filtern, Apps für bestimmte Tageszeiträume auf Fokus-Screens zu sortieren und so insgesamt Ablenkungen zu minimieren.

Fokus-Screens bei iOS 15, © Apple

Mitteilungen nach Priorität geordnet und in neuem Look

Bei iOS 15 können Nutzer:innen ihre Mitteilungen in einem neuen Look wahrnehmen. Sie werden auf dem Home Screen nun mit Kontaktfotos für Personen und größeren Symbolen für Apps dargestellt. Außerdem ordnet die On-Device-Intelligenz diese Benachrichtigungen so, dass die für die User relevantesten ganz oben angezeigt werden. Dabei hängt diese Relevanz von den Interaktionsdaten der User mit bestimmten Apps, Personen etc. ab. Dringende Nachrichten sollen sofort zugestellt und nicht in einer weiteren Übersicht landen.

Mitteilungen werden bei iOS 15 noch übersichtlicher, © Apple

Apples neue On-Device-Intelligenz bietet aber noch mehr. Beispielsweise ein Feature, das stark an Funktionen von Google Lens erinnert. Apples Kamera-App kann Text in diversen Kontexten – in Schaufenstern oder auf handgeschriebenen Notizen – erkennen und kopieren. Mit dem Visual Look Up wiederum können User mehr über Pflanzen, Tiere, Kunst etc. erfahren, die sie vor der Linse haben. Mit der Funktion Spotlight ist die Bildersuche in Dateien und im Netz möglich. Zudem kann sogar HTML Code via Kamera kopiert und direkt digital übernommen werden.