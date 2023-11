Der AI Pin wird von dem Unternehmen Humane auf der eigenen Website als wegweisendes Wearable beworben, das das Potenzial hat, herkömmliche Smartphones zu ersetzen. Das Besondere daran ist die Integration von Künstlicher Intelligenz. Imran Chaudhri und Bethany Bongiorno, Co-Founder von Humane, betonen in der Pressemeldung zum Verkaufsstart ihre Vision hinter dem AI Pin:

Ai Pin is the embodiment of our vision to integrate AI into the fabric of daily life, enhancing our capabilities without overshadowing our humanity. We are proud to finally unveil what we and the team at Humane have been working on for the past four years. For us, Ai Pin is just the beginning.